У дома Данилюка напали на журналистов: прокуратура отреагировала

В Борисполе Киевской области прокуратура открыла уголовное производство по факту нападения на журналистов программы "Гроші" во время съемки дома министра финансов Александра Данилюка.

"В субботу, 21 апреля, в Бориспольском районе, журналистам телеканала "1 + 1", директор садового общества препятствовал проводить съемку. По данному факту Бориспольским ОП ГУ ЧП в Киевской области внесены сведения в журнал единого учета", - сообщается на странице прокуратуры Киевской области в Facebook.

Также правоохранители установили, что полиция не открыла уголовное производство по факту происшествия. Но позже прокуратура взяла ход дела под личный контроль и начала досудебное расследование.

Как заявили УНИАН в пресс-службе "1+1", на журналистов напали во время расследования, в рамках которого они снимали элитную недвижимость Данилюка - коттедж в частном городке "Царское село" под Киевом.

Там, по данным пресс-службы, проживает министр, пока его родственники находятся за границей.

"Журналистская группа проводила видеофиксацию, находясь на территории, свободной для посещения общественности, и не заходя на частную территорию владельца. Как только журналисты начали снимать с тротуара фасад дома на телефон, на них напали люди, которые представились охранниками", - сообщили представители "1+1".

По их данным, "охранники" стали запрещать съемку, пытались выбить телефон из рук корреспондента, а затем якобы председатель элитного городка схватил оператора и душил его. При этом трижды пытался сбить его на внедорожнике.

Сотрудники канала объясняли охранникам, что являются журналистами, а также показали соответствующее удостоверение мужчине, который представился председателем городка.

"Сразу после инцидента журналисты обратились в полицию. Сотрудники "Грошей" подали заявление в полицию на основании статьи 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании журналистской деятельности", - сообщили в "1+1".

Как сообщал "Обозреватель", ранее журналисты сообщили о том, что Данилюк в 2017 году приобрел в Лондоне квартиру за 766 тыс. фунтов стерлингов (28,8 млн грн), однако не указал этот факт в своей декларации.

При этом, отмечается, что официальных средств на приобретение такой недвижимости чиновник не имел.