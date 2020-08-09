"Мамочка, только не ругай меня!" Как в Украине педофилы годами ломают жизни детей

В Украине в последнее время участились сообщения о задержаниях педофилов, развращающих и насилующих детей
В Суммах задержали 31-летнего фотографа, который может быть причастен и к другим преступлениям
Часто педофилы на протяжении длительного времени выстраивают отношения с ребенком и входят в доверие
Педофилы годами ломают судьбы детей .
Последние преступления в отношении детей потрясли Украину. Педофилы безнаказанно развращают мальчиков и девочек, а попадают в руки полиции обычно уже после изнасилования.
Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.
Одно из последних резонансных преступлений произошло в Сумах. 31-летний фотограф познакомился в сети с 9-летней девочкой, которая живет в одном из сел Сумской области. Потом он выманил ребенка на встречу, отвез в аредованную квартиру и изнасиловал.
Сейчас правоохранители проверяют насильника на причастность к другим преступлениям. Как выяснил OBOZREVATEL, это житель города Горишние Плавни.
Мужчина публиковал в соцсетях массу селфи со звездами украинского шоу-бизнеса, а детей заманивал перспективой "пристроить" в крутые телепроекты и привозил в Киев.
31-летний Валентин задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки
Жители его родного города рассказали OBOZREVATEL шокирующие подробности об "охотнике". Они утверждают, что педофил безнаказанно ходит на свободе минимум 10 лет (подробнее можно прочитать тут).
В ближайшее время мы опубликуем свидетельства жертв "фотографа", которые рискнули рассказать о случившемся с ними.
В Одессе полицейским удалось задержать "охотника" из Беларуси, который находился в международном розыске.
В последнее время 33-летний мужчина скрывался в нашей стране и успел поработать на детских аттракционах в Одесской области.
Белорусский педофил прятался в Украине. Facebook Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции
В Беларуси мужчину разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей, а также изготовление и распространение детской порнографии.
Фрагмент одной из переписок педофила. Facebook Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции
Выяснилось, что Интерпол отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили за сутки и задержали. Полицейские также проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории нашей страны.
Дикий случай произошел в столице Украины. В припаркованном на одной из улиц автомобиле LADA сотрудники Департамента охраны заметили мужчину, занимающегося сексом с мальчиком.
Мужчина, развращавший несовершеннолетнего, задержан
Как рассказали OBOZREVATEL правоохранители, такая "наглость" – редкость. Практически всегда преступники используют для "встреч" более укромное место.
50-летний мужчина был задержан. Его поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.
Педофилы могут годами безнаказанно развращать и насиловать детей. Так произошло и в случае с депутатом-педофилом, который несколько лет прятался в Киеве.
Еще в 2012 году СМИ сообщали, что депутат Северодонецкого горсовета Владимир Живага пойман у себя дома на развращении 10-летней девочки. Тогда правоохранители нашли дома у педофила большой архив фото- и видеоматериалов оргий с детьми. Тем не менее депутата отпустили под подписку о невыезде, и он скрылся – беглеца объявили в розыск.
Владимир Живага 15 лет проведет за решеткой
Но педофил не остался безнаказанным только благодаря тому, что в 2017 году попал в поле зрения сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции по другому делу.
Когда у него взяли отпечатки пальцев, тогда и выяснилось, что это разыскиваемый преступник, который несколько лет жил и работал в столице Украины по документам умершего в России младшего брата.
В июне 2020 г. суд приговорил насильника детей к 15 годам лишения свободы.
Было задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении шести детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая маленькая пострадавшая была его родной племянницей.
Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений Владимир Живага приглашал детей к себе домой, поил их алкоголем и насиловал...
Большинство педофилов действительно прекрасные психологи. Они умеют найти подход к детям, посочувствовать в подходящий момент, разделить их интересы и таким образом войти в доверие.
Зачастую педофилы выбирают профессию и место работы, которые облегчают им "доступ" к детям. Тренеры, фотографы, репетиторы не воспринимаются несовершеннолетними как угроза, а наоборот – пользуются большим доверием.
Правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что расследовать дела о развращении детей очень непросто.
"Если не произошло именно изнасилования, когда ребенок физически пострадал, то выявить педофила непросто. Ребенок скрывает своего тайного друга до последнего. И даже столкнувшись с чем-то "стыдным" считает, что а) это нормально, б) что сам виноват. Практически все дети боятся рассказать родителям о том, что к ним "приставали" – боятся, что их будут ругать и даже накажут. Мама одного пострадавшего ребенка рассказала нам, что первой фразой ее дочки после того, как та столкнулась с педофилом, было: "Мамочка, только не ругай меня!", – рассказали полицейские.
Они советуют родителям быть максимально внимательными, выстраивать доверительные отношения с ребенком и дать ему уверенность в главном: что бы ни произошло, я всегда буду рядом и помогу.
Также правоохранителями просят родителями, столкнувшимися с фактами, что к их детям проявляет нездоровый интерес взрослый человек, не молчать, а сообщать в полицию. Даже если ваш ребенок не пострадал, завтра жертвой может оказаться другой.