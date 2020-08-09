"Мамочка, только не ругай меня!" Как в Украине педофилы годами ломают жизни детей

Последние преступления в отношении детей потрясли Украину. Педофилы безнаказанно развращают мальчиков и девочек, а попадают в руки полиции обычно уже после изнасилования.

Что происходит – разбирался OBOZREVATEL.

Изнасиловал девочку в Сумах, а "охотился" по всей стране

Одно из последних резонансных преступлений произошло в Сумах. 31-летний фотограф познакомился в сети с 9-летней девочкой, которая живет в одном из сел Сумской области. Потом он выманил ребенка на встречу, отвез в аредованную квартиру и изнасиловал.

Сейчас правоохранители проверяют насильника на причастность к другим преступлениям. Как выяснил OBOZREVATEL, это житель города Горишние Плавни.

Мужчина публиковал в соцсетях массу селфи со звездами украинского шоу-бизнеса, а детей заманивал перспективой "пристроить" в крутые телепроекты и привозил в Киев.

31-летний Валентин задержан по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки

Жители его родного города рассказали OBOZREVATEL шокирующие подробности об "охотнике". Они утверждают, что педофил безнаказанно ходит на свободе минимум 10 лет (подробнее можно прочитать тут).

В ближайшее время мы опубликуем свидетельства жертв "фотографа", которые рискнули рассказать о случившемся с ними.

Белорусский педофил был в розыске Интерпола, а прятался в Украине

В Одессе полицейским удалось задержать "охотника" из Беларуси, который находился в международном розыске.

В последнее время 33-летний мужчина скрывался в нашей стране и успел поработать на детских аттракционах в Одесской области.

Белорусский педофил прятался в Украине. Facebook Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции

В Беларуси мужчину разыскивали за преступления сексуального характера в отношении детей, а также изготовление и распространение детской порнографии.

Фрагмент одной из переписок педофила. Facebook Департамента по борьбе с торговлей людьми Нацполиции

Выяснилось, что Интерпол отправил запрос на задержание белоруса. В Украине его местонахождение правоохранители установили за сутки и задержали. Полицейские также проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории нашей страны.

В Киеве взяли "любителя" мальчиков

Дикий случай произошел в столице Украины. В припаркованном на одной из улиц автомобиле LADA сотрудники Департамента охраны заметили мужчину, занимающегося сексом с мальчиком.

Мужчина, развращавший несовершеннолетнего, задержан

Как рассказали OBOZREVATEL правоохранители, такая "наглость" – редкость. Практически всегда преступники используют для "встреч" более укромное место.

50-летний мужчина был задержан. Его поместили в следственный изолятор и объявили подозрение по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

Годами ломают жизни детей, а попадаются случайно

Педофилы могут годами безнаказанно развращать и насиловать детей. Так произошло и в случае с депутатом-педофилом, который несколько лет прятался в Киеве.

Еще в 2012 году СМИ сообщали, что депутат Северодонецкого горсовета Владимир Живага пойман у себя дома на развращении 10-летней девочки. Тогда правоохранители нашли дома у педофила большой архив фото- и видеоматериалов оргий с детьми. Тем не менее депутата отпустили под подписку о невыезде, и он скрылся – беглеца объявили в розыск.

Владимир Живага 15 лет проведет за решеткой

Но педофил не остался безнаказанным только благодаря тому, что в 2017 году попал в поле зрения сотрудников Департамента защиты экономики Нацполиции по другому делу.

Когда у него взяли отпечатки пальцев, тогда и выяснилось, что это разыскиваемый преступник, который несколько лет жил и работал в столице Украины по документам умершего в России младшего брата.

В июне 2020 г. суд приговорил насильника детей к 15 годам лишения свободы.

Было задокументировано 14 эпизодов совершения развратных и насильственных действий в отношении шести детей в возрасте от 6 до 15 лет. Самая маленькая пострадавшая была его родной племянницей.

Под предлогом показа кино, мультфильмов и других развлечений Владимир Живага приглашал детей к себе домой, поил их алкоголем и насиловал...

Педофилы входят в доверие

Большинство педофилов действительно прекрасные психологи. Они умеют найти подход к детям, посочувствовать в подходящий момент, разделить их интересы и таким образом войти в доверие.

Зачастую педофилы выбирают профессию и место работы, которые облегчают им "доступ" к детям. Тренеры, фотографы, репетиторы не воспринимаются несовершеннолетними как угроза, а наоборот – пользуются большим доверием.

Правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что расследовать дела о развращении детей очень непросто.

"Если не произошло именно изнасилования, когда ребенок физически пострадал, то выявить педофила непросто. Ребенок скрывает своего тайного друга до последнего. И даже столкнувшись с чем-то "стыдным" считает, что а) это нормально, б) что сам виноват. Практически все дети боятся рассказать родителям о том, что к ним "приставали" – боятся, что их будут ругать и даже накажут. Мама одного пострадавшего ребенка рассказала нам, что первой фразой ее дочки после того, как та столкнулась с педофилом, было: "Мамочка, только не ругай меня!", – рассказали полицейские.

Они советуют родителям быть максимально внимательными, выстраивать доверительные отношения с ребенком и дать ему уверенность в главном: что бы ни произошло, я всегда буду рядом и помогу.

Также правоохранителями просят родителями, столкнувшимися с фактами, что к их детям проявляет нездоровый интерес взрослый человек, не молчать, а сообщать в полицию. Даже если ваш ребенок не пострадал, завтра жертвой может оказаться другой.