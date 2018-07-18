Охотилась на богачей: на Херсонщине поймали россиянку, убившую двух мужчин

В Херсонской области задержали 37-летнюю россиянку из Хабаровского края, подозреваемую в убийстве двух мужчин.

По данным пресс-службы Нацполиции, жертвами женщины стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона. Они умерли из-за получения большой дозы сильнодействующего медицинского препарата в сочетании с алкоголем.

"Преступления произошли в курортном городе Скадовск 14 июля и в селе Железный Порт 16 июля. Тела обоих мужчин без видимых следов насильственной смерти обнаружили в номерах отелей. В комнатах были бутылки из-под шампанского и окурки сигарет со следами женской помады. Полицейские предположили, что мужчины умерли случайно. У двоих исчезли золотые украшения, дорогие мобильные телефоны и деньги", – сказано в сообщении.

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Как выяснилось, в ночь преступлений потерпевшие знакомились в клубах с женщиной, которую затем приводили в отель. Полиция проанализировала записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в обоих случаях с жертвами был один и тот же человек.

"Была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 37-летняя уроженка Хабаровского края, которая в настоящее время проживает в Каховском районе. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась. Кроме этого, подозреваемая женщина снимала в частном доме комнату вместе с подозрительным мужчиной, который также может быть причастен к совершенным преступлениям. Оперативники установили личность спутника женщины, которым оказался 41-летний ранее судимый за наркопреступления житель Каховского района", – сообщили в пресс-службе.

Правоохранители задержали фигурантов преступлений по месту их проживания. Во время обыска у них были изъяты доказательства - мобильные телефоны и золотые украшения жертв.

"Подозреваемая рассказала, что медицинский препарат для "усыпления" потенциальных жертв она приобрела в аптеке. Состоятельных мужчин подыскивала в кафе и ночных клубах. После знакомства она предлагала провести часть вечера у них в отеле. Там она незаметно подсыпала в алкоголь мужчин сильнодействующий медицинский препарат, который, возможно, и привел к их смерти", – отметили в полиции.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по статьям "Умышленное убийство" и "Разбой". Правоохранители не исключают, что подозреваемая совершала подобные действия и раньше.

"Поэтому работники полиции проверяют ее на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Херсонщины и других областей Украины", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля на Сумщине были найдены закопанными тела пропавших мужчин.