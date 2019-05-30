Ограбил и зверски задушил: всплыли скандальные факты о спонсоре отдыха Сытника

Товарищ директора НАБУ Артема Сытника, который оплачивал его отдых на базе "Полесское-Сарны" в Ривненской области, Николай Надейко в апреле 2019-го обратился в суд о снятии судимости за разбойное нападение.

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на данные реестра судебных решений. Как выяснилось, Найденко был осужден 26 декабря 2005 года Апелляционным судом Киева. Его приговорили к 9 годам лишения свободы за зверское убийство гражданина Великобритании Кирана Доунза, который проживал в столице на улице Михайловской, 24.

По сообщениям СМИ, Надейко работал у этого британца водителем. 10 ноября 2004 года вместе с двумя сообщниками ворвался в квартиру своего работодателя и заставил его открыть сейф, в котором хранились 15 тыс. долларов, а также забрал два мобильных телефона, ценные часы, куртку и автомобиль "Ленд Ровер". После ограбления британца задушили.

Артем Сытник УНН

Отбыв 6 лет за решеткой, Надейка был условно-досрочно освобожден в 2010 году.

Теперь же товарищ Сытника решил досрочно избавиться и судимости. В частности, журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале высказывает мнение о том, что Надейко хотел сделать это как раз с помощью директора НАБУ, именно поэтому якобы был такой щедрый к нему и оплачивал отдых.

Впрочем, высказывается мнение о том, что он теперь добьется своего совершенно бесплатно: мол, не зря же свидетель Надейко так подробно рассказал следователям ГБР, какие он суммы тратил на отдых директора НАБУ.

Ранее OBOZREVATEL обнародовал протокол допроса Надейко по поводу новогоднего отдыха в охотничьем хозяйстве "Полесское-Сарны". Утверждается, что именно там были записаны разговоры, в которых Сытник якобы рассказывает своим знакомым, что в 2016 году разгласил на сайте НАБУ тайну следствия по делу о "черной бухгалтерии Партии Регионов" относительно выплат Полу Манафорту, чтобы снизить рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа и помочь кандидату Хиллари Клинтон.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сытник со своей семьей отдыхает в охотничьем угодье "Полесское-Сарны" не первый год.

За период 2017-2019 годов Сытник был в угодье минимум пять раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тыс. гривен.

За счет друга директора НАБУ на стол подавали колбасы, сыры, сладости, элитный алкоголь – коньяк Hennessy, виски Chivas Regal, водку Grey Goose.

Во время последнего отдыха гости разбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, средняя цена за одну единицу такой техники – $8,5 тысячи.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

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