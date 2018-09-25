Официально: в ОС рассказали детали о взрыве миномета "Молот"

В одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался миномет "Молот", в результате которого пострадало двое военнослужащих.

Официальные данные о пострадавших в ответ на запрос OBOZREVATEL предоставила пресс-служба Операции объединенных сил.

"Двое военнослужащих (а не трое) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что мина разорвалась 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15.

Миномет "Молот"

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, выяснено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил его хранения", - подчеркнули в ООС.

Состояние раненых военнослужащих - удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет.

По данному факту внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Как уточнил фонд "Вернись живым" на странице в Facebook, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не у заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.

Вместе с тем, отмечается, что силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на обстрелы противника из запрещенного минскими соглашениями оружия.

"Заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все же о человеческом факторе", - добавили в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот". Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.