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Официально: в ОС рассказали детали о взрыве миномета "Молот"

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В одной из бригад Вооруженных сил Украины взорвался миномет "Молот", в результате которого пострадало двое военнослужащих.

Официальные данные о пострадавших в ответ на запрос OBOZREVATEL предоставила пресс-служба Операции объединенных сил.

"Двое военнослужащих (а не трое) из состава минометного расчета получили легкие касательные ранения", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что мина разорвалась 23 сентября во время выполнения боевой задачи по ведению адекватного ответного огня в канале ствола миномета М120-15.

Миномет

Миномет "Молот"

"По предварительным выводам первичной проверки, которая осуществлялась непосредственно на месте, где проходила боевая работа, и в ходе опроса раненых военнослужащих, выяснено следующее: вероятно, причина разрыва мины заключается в неверной подготовке боеприпаса к стрельбе, в том числе, несоблюдении правил его хранения", - подчеркнули в ООС.

Официально: в ОС рассказали детали взрыва "Молота"

Состояние раненых военнослужащих - удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь в военном медицинском учреждении. Угрозы для их жизни нет.

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По данному факту внесено в Единый государственный реестр досудебных расследований уголовное производство по статье 414 часть 2 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих".

Как уточнил фонд "Вернись живым" на странице в Facebook, к подрыву привело неправильное хранение боеприпасов. В связи с ситуацией на передовой, инертные подрывники хранились не у заводской упаковке, что и привело к преждевременному разрыву мины внутри ствола миномета.

Вместе с тем, отмечается, что силы ООС использовали 120-мм миномет "Молот" в ответ на обстрелы противника из запрещенного минскими соглашениями оружия.

"Заключение предварительной проверки и слова военнослужащих, которым мы полностью доверяем, в данном конкретном случае свидетельствуют все же о человеческом факторе", - добавили в фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый несчастный случай с минометом "Молот". Одно из предыдущих ЧП произошло на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области.

Затем на Ривненском общевойсковом полигоне во время занятий по боевой подготовке трое военных погибли и девять получили ранения в результате разрыва миномета "Молот", производство которого лоббировал нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.

Отметим, что миномет М120-15 "Молот" стоимостью 483 тыс. грн был презентован "Укроборонпромом" в августе 2016 года. После первых испытаний вооружения бойцы ВСУ жаловались на ненадежность миномета.

Читайте все новости по теме "Взрыв "Молота" на полигоне" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв "Молота" на полигонеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Объект
миномет Молот
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Шо,опять?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Утилизатор хохлосрани "Молот"
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Хм, 120 мм снаряд в стволе в зоне соприкосновения и это официально. Вот после этой новости все заявления вооруженных сил украины можно называть брехней. ДБ
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