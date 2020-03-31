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31 марта • обновлено в 07:24
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Офис генпрокурора принял громкое решение по делу Шеремета

4.8т
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Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до 12 июня 2020.

Поводом стало ходатайство следователей полиции, заявил в понедельник, 30 марта, прокурор по делу Сергей Зузак в комментарии hromadske.

Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Офис генпрокурора принял громкое решение по делу Шеремета

Офис генпрокурора принял громкое решение по делу Шеремета

КП в Украине

Зузак подчеркнул, что без их завершения передавать дело в суд – рано. По словам прокурора, все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.

Адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугар подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Решение было принято в пользу стороны обвинения. В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, сроки которых истекают в начале апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.

  • 12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.

  • Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.

  • Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства, поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.

  • Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.

  • Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка 2 марта заявил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.

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Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Убийство Павла Шеремета
Персона
Павел Шеремет
Место
Украина
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