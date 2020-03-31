Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до 12 июня 2020.
Поводом стало ходатайство следователей полиции, заявил в понедельник, 30 марта, прокурор по делу Сергей Зузак в комментарии hromadske.
Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.
Офис генпрокурора принял громкое решение по делу Шеремета
КП в Украине
Зузак подчеркнул, что без их завершения передавать дело в суд – рано. По словам прокурора, все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.
Адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугар подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.
Решение было принято в пользу стороны обвинения. В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, сроки которых истекают в начале апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Журналист Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева. Машину, в которой он находился, подорвали с помощью взрывного устройства с дистанционным управлением.
12 декабря 2019 года полиция назвала подозреваемых в организации убийства Шеремета.
Подозрение по статье 115 (Умышленное убийство) предъявлено музыканту, волонтеру и бойцу АТО Андрею Антоненко (Riffmaster), а также волонтеру и детскому кардиохирургу Юлии Кузьменко. Волонтера и военную медсестру Яну Дугарь подозревают в том, что перед убийством Шеремета она проводила "разведку", фотографируя камеры видеонаблюдения недалеко от места преступления.
Участники АТО Инна Грищенко ("Пума") и ее супруг Владислав ("Буча") были задержаны по другому делу, но также являются фигурантами дела об убийстве Шеремета.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что для передачи дела в суд необходимо собрать дополнительные доказательства, поскольку тех, что есть сейчас, недостаточно.
Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга Юлию "Лису" Кузьменко.
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка 2 марта заявил, что в деле Шеремета все еще нет новой информации. Расследование фактически остановилось.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Убийство Павла Шеремета" на OBOZREVATEL.