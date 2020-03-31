Офис генпрокурора принял громкое решение по делу Шеремета

Офис генерального прокурора продлил сроки досудебного расследования по делу убийства журналиста Павла Шеремета еще на два месяца – до 12 июня 2020.

Поводом стало ходатайство следователей полиции, заявил в понедельник, 30 марта, прокурор по делу Сергей Зузак в комментарии hromadske.

Так, следователи Нацполиции просили продлить сроки досудебного следствия по подозрению Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко, подчеркивая необходимость завершения еще около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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Зузак подчеркнул, что без их завершения передавать дело в суд – рано. По словам прокурора, все трое подозреваемых отказались от прохождения полиграфа, а также некоторые из них – от психологической и антропологической экспертиз.

Адвокаты подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугар подавали возражения относительно этого ходатайства, подчеркивая, что доказательства, которые бы опровергали доводы защиты, отсутствуют и сам документ составлен с нарушениями.

Решение было принято в пользу стороны обвинения. В ближайшие дни должны состояться судебные заседания по продлению меры пресечения подозреваемым, сроки которых истекают в начале апреля.

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