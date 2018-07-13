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"Одесса - русский город!" Темнокожий украинец жестко поставил на место сепаратиста

14.2тЧитать новость на украинском

В Одессе в одном из баров произошла потасовка при участии парня с сепаратистскими взглядами и чернокожего патриота, который вступился за Украину.

Об инциденте на своей странице в Facebook рассказал активист Сергей Барс. По его словам, молодой парень устроил в баре на ул. Старосенной дебош, заявив, что “никакой Украины нет, Одесса – русский город, который основала Екатерина”. При этом он толкнул официантку и обругал бармена.

В этот момент в конфликт вмешался темнокожий парень, представившийся как Уно Моменто. Он заступился за Украину и официантку, применив к сепаратисту силу. Обидчик пришлось бежать.

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Этот поступок вызвал в сети настоящий восторг. В комментариях пользователи благодарят патриоту за гражданскую позицию. "Спасибо, друг, за принципиальность", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, сепаратист из оккупированного Луганска, экс-глава "отряда самообороны" Сергей Сивак пожаловался, что они якобы не хотели отделяться от Украины.

Читайте все новости по теме "Сепаратизм в Украине" на Обозревателе.

Тема
Сепаратизм в Украине
Место
УкраинаОдесса
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Всё правильно, Одесса русский город, если снять кастрюли и изучить историю.А понаехавшее польско-австрийское быдло с черножопыми захватили в русском городе власть
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