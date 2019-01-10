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Объявлен в розыск: главарю банды террористов ''ЛНР'' присудили 14 лет тюрьмы

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В Тернополе к 14 годам лишения свободы заочно засудили одного из главарей незаконного вооруженного формирования "ЛНР" "Брянка СССР" по прозвищу "Рыжий".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, по материалам расследований которой и состоялся суд. Было установлено, что мужчина добровольно примкнул к террористам в 2014 году.

"Суд признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества заочно", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что в составе так называемого батальона "Брянка СССР" он участвовал в боевых действиях против сил Антитеррористической операции. "Рыжий" отвечал за организацию и проведение обстрелов позиций сил украинских военных и мирного населения, в том числе с использованием систем залпового огня "Грaд".

Объявлен в розыск: главарю банды террористов ''ЛНР'' присудили 14 лет тюрьмы

YouTube

Объявлен в розыск: главарю банды террористов ''ЛНР'' присудили 14 лет тюрьмы

YouTube

Объявлен в розыск: главарю банды террористов ''ЛНР'' присудили 14 лет тюрьмы

YouTube

Злоумышленник, срок наказания которого будет исчисляться с дня его задержания, объявлен в розыск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России бросили за решетку "народного мэра" Лутугино Егора Русского.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ЛНР
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Воронов Евгений
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