Главная Новости
7 декабря • обновлено в 01:59
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Запускают беспилотники и накрывают огнем: террористы "ДНР" активизировались на Донбассе

687
Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" мобилизовали большие группировки у поселка Новолуганское Донецкой области, где несколько недель наблюдается обострение ситуации.

Об сообщили журналисты "5 канала", которые показали ситуацию на украинских позициях в регионах на видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Один из самых горячих участков фронта, Светлодарская дуга, под огнем боевиков. Ночью противник бьет из гранатометов и стрелкового оружия. В последнее время боевики активно запускают беспилотники, которые и разведывают, и корректируют огонь. За вечер бойцы насчитывают до десятка таких пролетов", – сказано в материале.

Новости
"Победа будет на нашей стороне!" Президент обратился к ВСУ с Донбасса

Запускают беспилотники и накрывают огнем: террористы "ДНР" активизировались на Донбассе

Скрин видео

Один из украинских бойцов отметил, что после пролета беспилотников обычно враг "осуществляет какой-то из огневых налетов".

"Это и СПГ, гранатометы разных систем и калибров, стрелковое оружие", – сказал воин.

Запускают беспилотники и накрывают огнем: террористы "ДНР" активизировались на Донбассе

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне пресс-служба МВД Украины сообщила, что террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса ООС видео Новости ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги