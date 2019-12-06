Запускают беспилотники и накрывают огнем: террористы "ДНР" активизировались на Донбассе

Террористы "ДНР" мобилизовали большие группировки у поселка Новолуганское Донецкой области, где несколько недель наблюдается обострение ситуации.

Об сообщили журналисты "5 канала", которые показали ситуацию на украинских позициях в регионах на видео (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Один из самых горячих участков фронта, Светлодарская дуга, под огнем боевиков. Ночью противник бьет из гранатометов и стрелкового оружия. В последнее время боевики активно запускают беспилотники, которые и разведывают, и корректируют огонь. За вечер бойцы насчитывают до десятка таких пролетов", – сказано в материале.

Скрин видео

Один из украинских бойцов отметил, что после пролета беспилотников обычно враг "осуществляет какой-то из огневых налетов".

"Это и СПГ, гранатометы разных систем и калибров, стрелковое оружие", – сказал воин.

Скрин видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне пресс-служба МВД Украины сообщила, что террористы "ДНР" пытались вторгнуться на позиции военных Операции Объединенных сил в районе Светлодарской дуги на Донбассе.

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