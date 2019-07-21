Обстреливают и смеются: в сеть попало циничное видео террористов "ДНР"

В сеть попало видео террористов "ДНР", на котором они обстреливают Марьинку из тяжелого оружия и цинично смеются, когда попадают в жилые дома мирных граждан.

Жуткий ролик опубликовали волонтеры фонда "Повернись живим" на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Доброе утро!" – кричит террорист, который снимает это видео. А когда снаряд разрывается, безумно смеется. Боевики зафиксировали собственные преступления и сами выложили в сеть обстрел Марьинки. Они бьют из жилых улиц оккупированного населенного пункта Александровка. Осознают, что их смертельный снаряд прилетит туда, где живут гражданские, и ожидают, что бойцы ВСУ ответят, а пропагандистские "СМИ" распространят очередной фейк", – говорится в сообщении.

Обстрел Марьинки Скриншот видео

Волонтеры отметили, что когда подобные преступные провокации боевикам не удаются, они прибегают к подрыву зданий на временно оккупированной территории. Однако украинские защитники делают все для того, чтобы как можно скорее освободить украинскую землю от захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 июля вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 26 раз нарушили режим прекращения огня. А 21 июля, в первый день "хлебного" перемирия на Донбассе, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих ВСУ погибли и еще два получили ранения. Взрывчатку установила диверсионно-разведывательная группа оккупантов.

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