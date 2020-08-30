Обстрел людей Кивы под Харьковом: суд принял решение по девяти нападающим

Они в течение 60 суток будут находиться под стражей
Судья исключил внесение залога за подозреваемых в преступлении
Решается вопрос об избрании меры пресечения и их соучастникам
Девятерых напавших на автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" взяли под стражу.
Суд избрал меру пресечения девяти задержанным за совершение нападения на автобус с людьми нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы вблизи города Люботин Харьковской области.
Согласно постановлению судьи Киевского районного суда Харькова от 29 августа, они в течение двух месяцев будут находиться под стражей без права внесения залога. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
Отмечается, что задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 15, п 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц, из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
В полиции подчеркнули, что нападавшие причастны к блокированию на автодороге движения микроавтобуса, в котором находились 20 человек.
"Они совершили нападение на пассажиров микроавтобуса и нанесли механические повреждения самому автомобилю – порезали шины, побили камнями стекло и обстреляли из травматического оружия. В результате происшествия в больницу доставили четырех пострадавших. После совершения преступления злоумышленники скрылись на своем автомобиле", – напомнили правоохранители.
Как известно, уже через час после инцидента нападающих задержали, а на следующий день им объявили о подозрении в совершении двух преступлений.
В полиции Харьковщины добавляют, что сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об избрании меры пресечения и другим соучастникам преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
27 августа на трассе Киев – Харьков вблизи Люботина расстреляли автобус с членами организации "Патриоты – за жизнь" народного депутата от ОПЗЖ Ильи Киви.
В своем видеообращении нардеп обвинил в нападении членов "Нацкорпуса", однако в политсиле опровергли свою причастность к этому.
Пострадали четыре человека, трое из них получили ранения от резиновых пуль, еще у одного диагностировали сотрясение мозга.
Правоохранители задержали подозреваемых в нападении. Их остановили в Красноградском районе Харьковской области.
Были установлены лица 49 человек, которые могут быть причастны к нападению на Харьковщине на членов организации "Патриоты – за жизнь".
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