ОБСЕ уличила террористов в минировании дорог на Донбассе

Вопреки договоренностям о перемирии, террористы "Л/ДНР" прибегли к закладке мин на дорогах Донецкой и Луганской областей.

Этот факт зафиксирован в отчете СММ ОБСЕ от 10 сентября, сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Отмечается, что нарушения боевиков были обнаружены во время выполнения наблюдательного полета БПЛА СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории.

"7 сентября вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области обнаружены три ямы, вырытые между полосами движения автодороги. По оценке СММ, они напоминают ранее зафиксированные вертикальные ниши под автодорогой неподалеку населенного пункта Крутая Балка Донецкой области, внутри которых наблюдатели обнаружили самодельный взрывной заряд", – говорится в сообщении.

В тот же день было в очередной раз зафиксировано восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги вблизи Веселой Горы, которые, по оценке, принадлежат вооруженным формированиям Российской Федерации.

Учитывая вышесказанное, украинская сторона СЦКК подчеркнула, что своими действиями вооруженные формирования РФ в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности и дополнительные договоренности о прекращении огня, которые были достигнуты в рамках ТКГ от 22 июля 2020 года.

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