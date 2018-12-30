''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

В сети появилось видео, как террористы "Л/ДНР" на Донбассе провожают цинковый гроб с телом ликвидированного боевика на родину в Россию.

На ролике видно, как оккупанты выпивают у грузовика с трупом, а затем начинают стрелять из автоматов и пистолетов. Видео опубликовано на странице "UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Террористы "ДНР" Скриншот видео

"Ритуал проводов орка на раССею грузом 200 в цинковом. Ну, предупреждали ведь, не приезжать в Украину. Сидите дома, в семьях, работайте по месту жительства, нет они едут. Обратно только в цинковых — запомните, рашисты!" — написал автор поста.

Его поддержали и комментаторы, которые остро отреагировали на участие российских оккупантов в войне на территории Украины.

Террористы "ДНР" Скриншот видео

"Да можно было и сразу друг друга пострелять, какая разница, когда?", "А в гроб не забыли положить пару-тройку бутылей? Традиция, однако... Ублюдки, биомусор, генетические отбросы, собой бы занялись, так нет, решили спасать Украину от "хунты" и "биндер", "Во-первых, это красиво", "Земля стекловатой!", "Украл, выпил, домой. Романтика", — пишут люди.

Ритуал проводов орка на раССею Грузом 200 в цинковом...

Ну предупреждали ведь, не приезжать в Украину. Сидите дома, в семьях, работайте по месту жительства, нет они едут.

Обратно только в цинковых - запомните рашисты! 🖕🏻#Урал_Груз200_на_рассею#рашизм_фашизм_игил pic.twitter.com/7UwGEKQ5qM — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) 30 декабря 2018 г.

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