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''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

3.1тЧитать материал на украинском

В сети появилось видео, как террористы "Л/ДНР" на Донбассе провожают цинковый гроб с телом ликвидированного боевика на родину в Россию.

На ролике видно, как оккупанты выпивают у грузовика с трупом, а затем начинают стрелять из автоматов и пистолетов. Видео опубликовано на странице "UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל" в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Террористы

Террористы "ДНР"

Скриншот видео

"Ритуал проводов орка на раССею грузом 200 в цинковом. Ну, предупреждали ведь, не приезжать в Украину. Сидите дома, в семьях, работайте по месту жительства, нет они едут. Обратно только в цинковых — запомните, рашисты!" — написал автор поста.

Его поддержали и комментаторы, которые остро отреагировали на участие российских оккупантов в войне на территории Украины.

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Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

Скриншот видео

"Да можно было и сразу друг друга пострелять, какая разница, когда?", "А в гроб не забыли положить пару-тройку бутылей? Традиция, однако... Ублюдки, биомусор, генетические отбросы, собой бы занялись, так нет, решили спасать Украину от "хунты" и "биндер", "Во-первых, это красиво", "Земля стекловатой!", "Украл, выпил, домой. Романтика", — пишут люди.

''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

''Обратно только в цинковых'': появилось видео громких ''проводов'' убитого террориста ''ДНР''

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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минин евген
минин евген
какой-то круговорот кацапов а природе: оттуда - сюда в камуфояже, отсюда - туда в гробу. рогатые, шлите исчо!
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