Беспредел и циничный грабеж: НАБУ должно остановить олигарха Фукса

На протяжении долгого времени мы пишем о беспредельной "деятельности" путинского олигарха Павла Фукса в Украине, однако с каждым днем он выкачивает из нашей страны все больше средств и ресурсов. Теперь же, чтобы закрепить свое незаконное влияние и получить дополнительное прикрытие теневых схем, Фукс пытается провести своих людей в Раду.

Редакция OBOZREVATEL обращается к Национальному антикоррупционному бюро Украины: необходимо срочно взяться за коррупционные схемы, которые "оседлал" Павел Фукс и благодаря которым наша страна теряет миллиарды.

В первую очередь нужно прекратить грабеж киевского метрополитена, который в результате преступных действий олигарха может попросту остановиться.

В 2009-2010 компания Фукса "Укррослизинг" продала метрополитену 100 вагонов в лизинг по заоблачной цене, а в 2016 г. потребовала штраф, пеню и "корректировку" на общую сумму около 1,96 млрд грн.

Из этой суммы 774 млн грн – основной долг по договору с учетом пени, процентов за пользование предметом лизинга, а также инфляционные начисления. Еще почти 1,2 млрд – результат того самого коэффициента корректировки, включенного в договор уже после его подписания.

Такую схему решили легализовать, прикрыть ее решением Киевсовета. И в июле 2018 года Киевский городской совет принял решение о реструктуризации несуществующего долга КП "Киевский метрополитен" перед "Укррослизингом". Затем было заключено мировое соглашение и определен график выплат.

За такую финансовую кабалу дружно проголосовали депутатские фракции "Солiдарнiсть", "Батькiвщина" и "Єдність" – рассчитывая спрятаться за коллективным решением. Однако в истории Украины существуют прецеденты, например, в Одессе, когда НАБУ открывало производства по факту принятия коллективных решений, которые имеют признаки коррупционных.

Реализованная схема бьет не только по коммунальному предприятию, но и по кошельку каждого, кто спускается в столичное метро. Фактически людям приходится каждый раз платить "налог" на аферу Фукса.

За год киевский метрополитен провозит 498,5 млн пассажиров (учитывается количество поездок). И с каждой такой поездки в карман олигарха попадает 2 грн.

Всего в результате аферы ушло уже 1 млрд 630 миллионов гривен. А в соответствии с мировым соглашением, которое было утверждено решением суда осенью 2018 года и определен график выплат задолженности, в 2019 году "Австро-венгерская лизинговая компания" (ранее – "Укррослизинг") должна получить еще более 900 миллионов гривен.

Но и это еще не все. В Едином реестре судебных решений с большим опозданием появилось решение Хозяйственного суда Киева. Оказывается, в пользу "компании-вымогателя" скоро может уйти еще более 520 млн гривен!

Поражает "активность" прокуратуры Киева, которую возглавляет Роман Говда. В результате многолетнего нулевого "расследования" выкачивание денег из метрополитена (коммунального предприятия) и из бюджета Киева беспрепятственно продолжается.

Мы знаем, что еще год тому в Бюро передавали информацию, материалы по этой афере. Что еще нужно НАБУ для активных действий – для того, чтобы обрубить коррупционные схемы и наказать виновных? Чем вызвана такая инертность Бюро? Неужели миллиарды Фукса "добрались" и до нового правоохранительного органа?

Отметим, Национальное антикоррупционное бюро Украины - это государственный правоохранительный орган, который занимается расследованием и раскрытием коррупционных правонарушений со стороны высших должностных лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Главной функцией Бюро является противодействие коррупционным правонарушениям, совершенным высокопоставленными лицами, и которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.

В том, что удачливая "бизнес"-деятельность Павла Фукса в Украине стала возможной только благодаря высокому покровительству и коррупционным связям, а также несет непосредственную угрозу национальной безопасности Украины, у нас нет никаких сомнений. А у правоохранителей?

Отметим, что Павел Фукс не ограничился грабежом киевской подземки. Его цели намного глобальнее.

Газовые схемы

Газовая независимость Украины – под угрозой, а тарифы могут взлететь уже в конце 2019-го. В результате ряда схем украинские газовые месторождения достались Фуксу.

Это привело к срыву энергетической независимости – вместо госкомпаний лицензии на добычу получил олигарх, а планы нарастить объем государственной газодобычи до 20 млрд куб. м в год провалились. Украина рискует оказаться в зависимости от нового газового дельца с российским паспортом.

Для примера, согласно сообщению Полтавского облсовета, в июле 2018-го местная власть разрешила расширить 10 спецразрешений компании East Europe Petroleum. Так, фирма получила "зеленый свет" на добычу украинского газа без какого-либо конкурса, с ними заключили специальное соглашение.

Указанную компанию создал министр экологии и природных ресурсов времен Януковича Эдуард Ставицкий. А когда он сбежал из Украины, свой бизнес продал олигарху Павлу Фуксу. 33% акций принадлежало государству. Но по странному стечению обстоятельств в этом году госкомпания "Надра Украины" избавилась от своей доли в East Europe Petroleum, которая так удачно получила десятки месторождений.

Государство окончательно потеряло контроль над украинскими месторождениями. На запрос OBOZREVATEL в госкомпании ответили: участие в East Europe Petroleum якобы было бесперспективным, поэтому свою долю они передали. При этом на вопрос, на каких условиях государство вышло из компании олигарха Фукса, в "Надра Украины" отвечать отказались, сославшись на коммерческую тайну.

Интересно, что 33% акций фактически передали тому же Фуксу. Так, согласно данным Youcontrol, доля государства досталась компании "Авант Трейд Лимитед". Среди учредителей – Мартыненко Мария Владимировна. Она же ранее называла себя директором East Europe Petroleum.

По данным OBOZREVATEL, компания Фукса владеет 19 лицензиями на добычу газа на участках площадью более 2 тыс. кв. м. Несмотря на это, государственная компания "Надра Украины" посчитала свое участие в компании неперспективным. Миллиарды кубометров газа достались российско-украинскому олигарху Фуксу.

О том, что руками Фукса Россия фактически продолжает гибридную войну, захватывая рынок голубого топлива, говорилось и в расследовании Al Jazeera. Журналисты считают, что Павел Фукс может осуществлять свои махинации в Украине под контролем Кремля.

О том, что олигарх долгое время работал в Москве и имеет российский паспорт, известно уже давно. Однако при этом, по странному стечению обстоятельств, Фуксу с 2014 года достались активы "свиты" сбежавшего в РФ Виктора Януковича. Кроме того, он беспрепятственно получил доступ к газовому рынку и замешан в скандале с $1,5 млрд, украденными экс-президентом.

По информации ряда СМИ, сотрудничество Фукса с российской службой безопасности (ФСБ) длится уже много лет.

ЭНЕРГОПЕРЕДЕЛ

После прихода к власти президента Владимира Зеленского в Украине начался передел госсобственности. В частности, олигархи Павел Фукс и Игорь Коломойский принялись за дележ "Центрэнерго".

6 июня Фонд госимущества своим приказом заменил ключевых членов наблюдательного совета компании, сообщала "Страна". Уже практически согласованы основные кандидатуры на руководящие должности в "Центрэнерго".

О явном интересе Коломойского журналистам стало известно из собственного источника, который подтвердил встречу в ближайшее время олигарха с представителями наблюдательного совета компании.

Кроме того, по данным источника на энергорынке, на предприятие хочет поставить своих людей и упомянутый выше Фукс.

"Информация о том, что новые люди, которые идут на "Центрэнерго", это ставленники "семьи" Януковича – это фейк. На самом деле, это частично люди Коломойского, а частично Фукса. Именно они сейчас ведут между собой борьбу за контроль над "Центрэнерго", – говорит информатор.

СВОИ ЛЮДИ В РАДЕ

К внеочередным выборам в Верховную Раду скандальный мэр Харькова Геннадий Адольфович Кернес договорился о создании партии "Доверяй делам". Более того, за политсилой, как оказалось, стоит одиозный путинский олигарх Павел Фукс и народный депутат Украины от "Відродження" Виталий Хомутынник. Это позднее подтвердил украинский олигарх Игорь Коломойский.

2 июня во Дворце спорта в Харькове прошел первый этап объединительного съезда партии "Доверяй делам". Возглавили новую политсилу два мэра Геннадий Труханов и Геннадий Кернес, который обвиняется в похищении и пытках евромайдановцев, но по прошествии пяти лет следствия и судов все еще находится на свободе. В СМИ прозвали новосозданное объединение "Партией плохих Ген".

Геннадий Кернес и Павел Фукс. Их объединяет совместное криминальное прошлое в Харькове, многолетняя дружба и бизнес Instagram Кернеса

Свои люди в парламенте позволят Фуксу закрепить свое незаконное влияние и получить дополнительное прикрытие теневых схем.

ЧЕМ ЕЩЕ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.

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