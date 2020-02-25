Обострение на Донбассе: ветеран АТО дал тревожный прогноз

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе с наступлением весны возможно обострение боевых действий.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV ветеран АТО Андрей Рымарук, комментируя новые обстрелы позиций Вооруженных сил Украины в Луганской области.

Ветеран АТО проанализировал статистику обстрелов украинских позиций на Донбассе в 2017-19 годах. По его словам, "статистика не очень утешительная". В частности, только в апреле 2018 года количество раненых достигало 88 человек.

"Мы видим по хронолигии войны Росии против Украины, что весна - это постоянные обострения, обстрелы, провокации со стороны врага", - пояснил он.

Как подчеркнул Рымарук, обстрелов можно ожидать по всей линии разграничения.

"Есть информация от наших разведчиков, что новая техника начинает заходить с территории России. Они в небольшом количестве, но пересекают границу. Прибывают специальные подразделения... Линия разграничения 451 км, мы готовимся по всей линии разграничения", - рассказал он.

По словам ветерана АТО, Россия намеренно обостряет ситуацию на Донбассе, чтобы дискредитировать дествия украинского Генштаба и мирные инициативы президента Владимира Зеленского.

"Если посмотреть на Станицу Луганскую, там в течение последних двух лет совсем не работали минометы, там даже обычную стрельбу иногда не было слышно. Но тут они применили мощную ствольную артиллерию, ударили по гражданскому населению на оккупированной и на нашей территории. Это делается, чтобы обострить конфликт, вызвать нас на огонь в ответ, спровоцировать", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале российская комиссия на Донбассе проверила готовность террористов к применению артиллерии.

А 13 февраля стало известно, что террористы "Л/ДНР" устроили провокационные обстрелы позиций Объединенных сил, хвастаясь подготовкой перед высокопоставленными кураторами из России.

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