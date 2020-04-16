Разведчик, "Стахановец" и заблудившийся воин: кого "Л/ДНР" вернули Украине во время обмена

В четверг, 16 апреля, прошел очередной обмен пленными. С неподконтрольной территории Донбасса нам вернули в основном гражданских. Многие из них обвинялись террористами в сотрудничестве с СБУ и в организации терактов.

OBOZREVATEL разыскал истории некоторых пленных.

Раздался взрыв и оглушило

Николай Гриненко, разведчик, служил в 79-й бригаде, родом из Нового Буга. Попал в плен 23 января 2019 года. Боевики опубликовывали видео с военнопленным. Там он рассказывал, что подписал контракт с ВСУ зимой 2018 года. А в плен попал во время выполнения боевого задания. Тогда произошел взрыв и его оглушило.

Николай Гриненко в плену Скрин видео

Николай Гриненко

На видео парень рассказывает, что пошел на контракт, чтобы заработать денег и помогать родителям. Тогда командование ВСУ подтвердило, что это их военнослужащий. А также сказали, что он в плену находится под сильным психологическим давлением.

Работал под позывным "Стахановец"

34-летнего жителя Первомайска Виталия Желдака незаконно задержали в мае 2017 года. В так называемом МГБ заявили, что мужчина не просто сотрудничал с украинскими спецслужбами – он якобы был наркозависимым и работал под позывным "Стахановец", чтобы ему позволяли получать замещающую терапию в одной из больниц Лисичанска. Виталия обвинили в сборе "разведывательной информации".

Виталий Желдак

Посадили за лайки и мнение

Сергей Русинов – это студент 2 курса Луганского колледжа культуры и искусств. Он один из самых молодых среди пленных, ему всего 24 года. "Он не побоялся высказать поддержку полку "Азов" и не скрывал своих правых взглядов. Сергей был еще в предыдущем списке на обмен, однако боевики его вычеркнули", – сообщили в Facebook на странице "Військове братерство нескорених".

Боевики осудили парня на 6 лет за лайки и поддержку Украины в сети ВКонтакте. В соцсетях Сергей был подписан на патриотические паблики. Его поместили в колонию вместе с преступниками. За освобождение Сергея боролись правозащитники.

Отправился путешествовать и попал в плен

Валентин Можаев – житель Ривненской области, оказался в плену сепаратистов еще в 2016 году. "МГБ ЛНР" вынудило мужчину на камеру признать себя шпионом СБУ.

Валентин Можаев

На самом деле, Можаев в прошлом военный, служил пограничником в Одессе. Однако из-за развода с женой он уволился со службы и вернулся к себе на Ривненщину. Работал в милиции, потом в охране. Его бывшая супруга пыталась отобрать у него дочь (девочка сейчас учится в школе), которую воспитывали его пожилые родители. Говорят, из-за нервного стресса Валентин ударился в путешествия и оказался в Луганске. Там его поймали и объявили шпионом СБУ.

Объявили диверсантами и террористами

Алевтину Попову террористы осудили на 12 лет за то, что она якобы вербовала военных "ЛНР", подбирая кандидатов для программы СБУ "Тебя ждут дома", а также передавала СБУ сведения.

Братьев Ивана и Александра Сливку террористы обвинили в причастности к взрывам в Луганске в 2017 году. Причем, по мнению террористов, в группу диверсантов входила вся их семья, а помогали им четыре человека из Польши.

Сергея Миронича, ранее судимого уроженца Луганска, террористы приговорили к 20 годам лишения свободы как украинского диверсанта.

Сергей Миронич Скрин видео задержания

По их мнению, Миронич планировал взорвать нефтебазу в Луганске. Якобы его в 2016 году завербовали украинские спецслужбы. На День Независимости, 24 августа 2016 года нефтебазу должны были взорвать. Но сотрудникам "МГБ ЛНР" удалось предотвратить взрыв, а Миронич во всем сознался.

Заблудились и попали в плен

Среди освобожденных 16 апреля из плена "Л/ДНР" украинцев есть 49-летний прапорщик из Кривого Рога Виктор Шайдов. Он попал в плен в мае 2019 года возле КПП "Новотроицкое".

Виктор Шайдов

Как сообщала тогда в Facebook волонтер Дарья Андрусенко, рано утром восемь бойцов 43-й МПБ "Патриот" (в группе находился и В. Шайдов) выдвинулись в ППД бригады для сверки документов. В экипаж входили бойцы, которые проходили службу уже более двух лет. Они не имели при себе оружия и решили сократить проложенный маршрут, но попали в плен.

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