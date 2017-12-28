Обмен пленными: украинцев проверят на вербовку в РФ

Служба безопасности Украины проверит освобожденных пленных на предмет их возможной вербовки Россией.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак, передает "Интерфакс-Украина".

"Да, конечно, мы будем их опрашивать относительно обстоятельств их пребывания в плену. Есть такое понятие, как контрразведывательный опрос, и мы обязательно его проведем", – заявил он.

Грицак также отметил, что бывают случаи, когда украинский военный попадает в плен будучи раненым. В таком случае не возникает никаких вопросов. А контрразведывательный опрос проводится только при невыясненных обстоятельствах попадания в плен.

Новости У Трампа выступили с предложением по Донбассу

"Кроме того, мы прекрасно понимаем, что по отношению к нашим военнослужащим, да и ко всем гражданам Украины, которые находятся или находились в плену, осуществляется не только физическое и психологическое давление, но и проводится вербовка", – подчеркнул он.

Глава СБУ также рассказал, что украинцев опросят касательно других заложников террористов "Л/ДНР" и тех, кто числится без вести пропавшими.

"Сейчас мы обязательно поработаем с теми ребятами, которые вернулись домой, проведем детальный опрос: где, с кем, в каких местах они, возможно, имели контакты из тех людей, кто считается сейчас в плену или пропавшими без вести, а таковых, по нашим данным, 402 человека. Возможно, судьбу некоторых из них нам и удастся выяснить", - отметили он.

Грицак понадеялся, что украинцы вспомнят "максимально информацию о том, где, с каким количеством людей они пересекались в застенках "ЛНР/ДНР". Касательно следующего этапа обмена Грицак отметил, что надеется на осуществление процесса в кратчайшие сроки.

Как сообщал "Обозреватель", во время обмена пленными был освобожден военный, которого не было в списках.