Захватили Мариупольское ГУВД в 2014-м: стало известно о 4-х участниках обмена с ОРДЛО

Четверых подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года отпустили из-под стражи под личные обязательства.

Такое решение принял Жовтневый районный суд Мариуполя, передает местный портал 0629.com.ua. Все четверо также написали заявления с просьбой включить их в список по обмену пленными.

Отмечается, что Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

"Мариупольские террористы" написали заявления об участии в обмене Коллаж

Против обмена на суде выступила только одна женщина – мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в умышленном затягивании процесса.

По данным журналистов, подозреваемых доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

Один из обвиняемых заявил в суде, что намерен и дальше принимать участие в заседаниях по видеосвязи с неподконтрольной территории, на что судья сообщил, что все детали он сможет узнать у своего адвоката.

Суд взял с подозреваемых подписки, которые обязывают их явиться на следующее заседание, назначенное на январь.

Фото из заседания суда 0629.com.ua

Фото из заседания суда 0629.com.ua

Фото из заседания суда 0629.com.ua

Напомним:

9 мая 2014 года террористы под руководством бывшего милиционера по кличке "Мангуст" захватили здание городского управления полиции, взяв заложников.

Операция по освобождению здания выполнялась несколькими силовыми подразделениями.

В ходе нападения погибли шесть человек.

По данным OBOZREVATEL, Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных. Новый этап обмена назначен на 29 декабря.

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