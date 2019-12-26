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Захватили Мариупольское ГУВД в 2014-м: стало известно о 4-х участниках обмена с ОРДЛО

1.6т
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Четверых подозреваемых в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года отпустили из-под стражи под личные обязательства.

Такое решение принял Жовтневый районный суд Мариуполя, передает местный портал 0629.com.ua. Все четверо также написали заявления с просьбой включить их в список по обмену пленными.

Отмечается, что Евгению Дружинину, Александру Стрельниковичу, Виктору Скрипнику и Вячеславу Бирюкову инкриминируют умышленное убийство, создание террористической группировки, хранение оружия.

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"Мариупольские террористы" написали заявления об участии в обмене

"Мариупольские террористы" написали заявления об участии в обмене

Коллаж

Против обмена на суде выступила только одна женщина – мать погибшего милиционера Михаила Ермоленко. Она требовала от суда довести расследование до конца и обвинила суд в умышленном затягивании процесса.

По данным журналистов, подозреваемых доставили в Государственную криминальную исполнительную службу Украины, где они пробудут до момента обмена.

Один из обвиняемых заявил в суде, что намерен и дальше принимать участие в заседаниях по видеосвязи с неподконтрольной территории, на что судья сообщил, что все детали он сможет узнать у своего адвоката.

Суд взял с подозреваемых подписки, которые обязывают их явиться на следующее заседание, назначенное на январь.

Фото из заседания суда

Фото из заседания суда

0629.com.ua

Фото из заседания суда

Фото из заседания суда

0629.com.ua

Фото из заседания суда

Фото из заседания суда

0629.com.ua

Напомним:

По данным OBOZREVATEL, Украине будут возвращены с ОРДЛО до 30 пленных. Новый этап обмена назначен на 29 декабря.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Место
Украина Мариуполь
Теги
обмен фотографии
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