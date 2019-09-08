Обмен пленными не помог? "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе

В воскресенье, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты применили гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ обстреляли возле Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Авдеевки, а также дважды у Николаевки.

При этом в день обмена пленными с РФ, 7 сентября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины целых 14 раз.

О пострадавших со стороны украинских военных за последние два дня не сообщается.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава РФ обсудил с президентом Францию войну в Украине. Путин хочет реализовать на Донбассе "план Штайнмайера".

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