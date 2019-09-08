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9 сентября • обновлено в 11:06
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Обмен пленными не помог? "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе

10.7т Читать материал на украинском

В воскресенье, 8 сентября, террористы "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сказано в сводке пресс-центра штаба ООС, оккупанты применили гранатометы разных систем, пулеметы и стрелковое оружие.

Позиции ВСУ обстреляли возле Гранитного, Красногоровки, Верхнеторецкого, Авдеевки, а также дважды у Николаевки.

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При этом в день обмена пленными с РФ, 7 сентября, российско-оккупационные войска нарушили режим тишины целых 14 раз.

О пострадавших со стороны украинских военных за последние два дня не сообщается.

Обмен пленными не помог? "Л/ДНР" развязали жесткие бои на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне глава РФ обсудил с президентом Францию войну в Украине. Путин хочет реализовать на Донбассе "план Штайнмайера".

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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Александров Сергей
Александров Сергей
И не уничтожили даже ОДНОЙ хох-ляцкой свинющи???
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Golan Sim
Golan Sim
Так называемая "третья сила" - нацистские "добробаты" продолжают провокационные обстрелы позиций восточных республиканцев и ВСУ с целью продолжить любой ценой эскалацию военных действий с последующей ГИБЕЛЬЮ УКРАИНЦЕВ и разрушением их городов и сёл. Подобная мерзостная подлость со стороны банд/ерлогов станет основанием для неминуемой и суровой кары, которая постигнет их в недалёком будущем.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Зато проникновение дрг айдара на территорию ДНР очень помогло. Прекратите убивать людей и не будете ответку получать
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