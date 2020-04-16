Обмен пленными начался! У Зеленского раскрыли детали

Между Украиной и террористами, оккупировавшими некоторые районы Донбасса, начался очередной этап обмена удерживаемой лиц.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента, Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях.

"Учитывая карантинные ограничения, которые действуют в государстве, по возвращении освобожденные украинцы направятся на обязательную обсервацию", – говорится в сообщении.

Обмен удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех".

"Продолжаются переговоры об освобождении украинцев, содержащихся на территории оккупированного Крыма и в России. Следует помнить, что обнародование в СМИ имена тех, кого Украина пытается вернуть, усложняет процесс их включения в списки на освобождение", – подчеркнули в ОП.

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