Облил бензином и поджог: появились подробности трагической гибели девушки в Запорожье

Родители погибшей Анастасии Ковалевой, которую в Запорожье облил бензином и поджог ее парень, рассказали причины ссоры пары накануне трагедии.

В день нападения на Анастасию ее бойфренд Виталий Чайковский отпустил ее с подругой на пляж, хотя раньше всегда запрещал это делать, говорится в программе "Касается каждого" (чтобы посмотреть, скрольте до конца страницы).

Когда девушка пришла на набережную, Чайковский начал слать ей сообщения с угрозами. Она сфотографировала для него пустой пляж и пригласила его к себе.

По мнению родственников погибшей, именно эта ситуация и спровоцировала фатальную ссору между ними.

"Я знала, что после пляжа будет скандал. Мы с ней общались в 7 вечера, когда она с пляжа пришла, когда они поругались. Она мне прислала фото, где она лежит на диване и у нее расстроенный вид. Они с Виталиком поругались и он ушел. Ушел за бензином", – пересказала события дня мама Анастасии.

Анастасия и Виталий Instagram Анастасии Ковалевой

Она также рассказала, что накануне девушка приняла решение окончательно разорвать отношения с Чайковским и сказала, что хочет переехать к маме в Польше. Однако после этого пара помирилась. Также мама сообщила, что уже после смерти дочки узнала, что парень ее часто бил и запрещал гулять без него.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июля девушку облил бензином и поджег ее молодой человек. У нее 90% ожогов тела. 4 июля врачи сделали неутешительный прогноз – на выживание пострадавшей дали сутки. 10 июля девушка скончалась.

28-летнему Виталию Чайковскому избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

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