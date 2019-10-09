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9 октября • обновлено в 18:29
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Обещал деньги и подарки: на Сумщине мужчина год развращал подростков

4.3т Читать материал на украинском

В городе Конотоп Сумской области 72-летний пенсионер в течение года развращал четырех подростков 15-ти и 14-ти лет. Он был ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина еще осенью 2018-го пригласил одного из парней к себе домой и во время разговора предложил ему определенные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Подросток сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и оплаты – согласился. Позже пенсионер попросил парня привести к нему своих друзей, обещая каждому деньги и подарки.

На Сумщине мужчина год развращал подростков

На Сумщине мужчина год развращал подростков

Почти год четверо подростков время от времени приходили к мужчине. Это происходило до того момента, пока на "посещения" не обратила внимание одна из местных жительниц. Она сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала парни не признавали таких отношений с пенсионером, но впоследствии обо всем рассказали. Признался в этом и подозреваемый: он не отрицал своей вины, но сказал, что все было по "соглашению сторон".

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Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение... совершенное в отношении малолетнего...). Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Золотоноше Черкасской области 79-летний мужчина напал на 6-летнюю девочку и пытался ее изнасиловать.

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Украина Сумы
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Что же они делали, если ему 72 года? А бабы-соседки видать от зависти настучали.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
украинский мир
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Ну не зря укроинское слово "ДУПА" произошло от "ДУПЛО" - с детства готовят к гейропе!)))))
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