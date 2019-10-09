Обещал деньги и подарки: на Сумщине мужчина год развращал подростков

В городе Конотоп Сумской области 72-летний пенсионер в течение года развращал четырех подростков 15-ти и 14-ти лет. Он был ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Мужчина еще осенью 2018-го пригласил одного из парней к себе домой и во время разговора предложил ему определенные действия сексуального характера, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Подросток сначала отказался, однако под давлением обещаний удовольствия и оплаты – согласился. Позже пенсионер попросил парня привести к нему своих друзей, обещая каждому деньги и подарки.

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Почти год четверо подростков время от времени приходили к мужчине. Это происходило до того момента, пока на "посещения" не обратила внимание одна из местных жительниц. Она сообщила о своих подозрениях в полицию.

Сначала парни не признавали таких отношений с пенсионером, но впоследствии обо всем рассказали. Признался в этом и подозреваемый: он не отрицал своей вины, но сказал, что все было по "соглашению сторон".

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Правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение... совершенное в отношении малолетнего...). Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей и объявления подозрения в совершении преступления.

В случае, если его вина будет доказана, пенсионеру грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

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