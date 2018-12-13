Объединительный Собор: рассекречен куратор протестов от УПЦ МП

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Павел (в миру Петр Лебедь) должен был координировать провокации ФСБ во время объединительного Собора в Киеве, который запланирован на 15 декабря.

Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, отметив, что эту информацию спецслужба получила от гражданина Украины, которого пытались завербовать в Москве, передает LIGA.net.

По его данным, украинцу передали пять тысяч долларов, от него требовалась организовать пророссийских протестующих.

Митрополит Павел "Православие"

По информации СБУ, планировались провокации, которые должны были привести к гибели и ранению участников акций. Сами акции, по данным правоохранителей, должны были пройти на территории Киево-Печерской лавры 13 и 14 декабря в 12:00.

Кононенко уточнил, что "пока оснований для задержания Павла нет", священник будет допрошен по этому производству.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел назвал Константинополь и власть Украины "силами ада", объявив монахов лавры "воинами" РПЦ.

По его словам, лавре якобы "угрожают националисты", но чем больше их притесняют, тем больше число верующих. Павел уверен, что, несмотря на борьбу Украины за укрепление независимости, "монахи Киево-Печерской лавры останутся верными УПЦ МП".

В его доме прошли обыски в рамках уголовного производства о нарушении равноправия граждан в зависимости от отношения к религии.