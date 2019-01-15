Нужна срочная операция: пленный украинский моряк может стать калекой

Захваченные в плен Россией украинские моряки могут стать калеками уже через пару месяцев. Им не оказывается должная помощь.

Об этом в эфире ObozTV рассказал отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что его сыну сейчас нужна специальная операция.

"У него тяжелое ранение руки, она не работает. Ему нужна операция, у него есть осколки в теле – но он отказался от того, чтобы их доставали на территории России", – заявил Сорока.

Отец военнопленного надеется, что его сына успеют вывезти в Европу, где можно будет извлечь осколки. После чего станет возможным восстановить поврежденные нервы и сухожилия, пока еще не поздно.

"Мы получили от него больше десяти писем. Сколько он получил – мы не знаем. Ему пишут ему со всего мира, даже из России. Знаем, что волонтеры российские и крымские одели его, потому что после ранения Вася был вообще без ничего", – рассказал Сорока.

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