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Нужна срочная операция: пленный украинский моряк может стать калекой

1.6тЧитать материал на украинском

Захваченные в плен Россией украинские моряки могут стать калеками уже через пару месяцев. Им не оказывается должная помощь.

Об этом в эфире ObozTV рассказал отец одного из моряков, Василия Сороки, Виктор Сорока. Он подчеркнул, что его сыну сейчас нужна специальная операция.

"У него тяжелое ранение руки, она не работает. Ему нужна операция, у него есть осколки в теле – но он отказался от того, чтобы их доставали на территории России", – заявил Сорока.

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Отец военнопленного надеется, что его сына успеют вывезти в Европу, где можно будет извлечь осколки. После чего станет возможным восстановить поврежденные нервы и сухожилия, пока еще не поздно.

Нужна срочная операция: пленный украинский моряк может стать калекой

"Мы получили от него больше десяти писем. Сколько он получил – мы не знаем. Ему пишут ему со всего мира, даже из России. Знаем, что волонтеры российские и крымские одели его, потому что после ранения Вася был вообще без ничего", – рассказал Сорока.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVОбострение в Азовском мореРоссийско-украинский конфликт
Персона
Виктор Сорока
Место
Украина
Теги
УкраинаРоссияпленные морякиЧерное мореАзовское мореКерченский пролив
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CARGO 100
CARGO 100
Пока выйдет на свободу - всё рассосется, не беременный ...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
он сам себе хозяин ... нге хочет вынимать осколки ... хотя папашка врёт, а кто не будет врать за 100.000- грн. от Порошенко.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну раз сынок отказываетсяот мед.помощи, то это его выбор. Может он две руки роскошью считает или после отсидки не хочет дослуживать? А может надеется, что инвалида быстрее домой отпустят? Сын совершеннолетний мужчина, который волен действовать без папиных советов.
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