"Нужна операция": стало известно, как себя чувствуют пленные украинские моряки

Одному из украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 возле Керченского пролива, необходима операция.
Последние новости о состоянии моряков сообщил в эфире ObozTV Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки.
"Василию нужна еще одна операция. Он сейчас отказался от еще одной операции. Сказал: "Я не хочу здесь оперироваться, буду уже оперироваться в Украине". Другим двум (раненым. – Ред.) – Артеменко и Эйдеру – никакой помощи не оказывали" , – передал отец моряка.
По его словам, за почти восемь месяцев плена ребята эмоционально устали.
"Но наши семьи едут на суд, это поддержит их и даст возможность выдержать этот последний этап до их освобождения", – надеется он.
"Давление остается, но ребята держатся мужественно, на гордость родителям, на гордость всей Украине. Они верны присяге, верны своему воинскому долгу и офицерской чести", – подчеркнул Сорока.
Ранее адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов рассказал ObozTV, что если Россия не освободит украинских моряков за 1-1,5 месяца, то дело может дойти до Генеральной ассамблеи ООН. Полозов не исключил, что западные страны могут принять против РФ новый, усиленный пакет санкций.
Украинские моряки в плену уже почти 8 месяцев
twitter.com/nikolai_polozov
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Сейчас они находятся в московской тюрьме: их судят за "незаконное пересечение государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля.
Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не собирается освобождать моряков и его позиция останется неизменной до решения суда в России.
Московский городской суд отказался выполнять требования Международного трибунала ООН и оставил моряков под стражей. В начале июля следствие предъявило им окончательные обвинения.
Министр иностранных дел Павел Климкин выразил уверенность, что Россия освободит украинцев "в ближайшее время", просто Владимир Путин попытается получить за это как можно больше политических преференций.
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