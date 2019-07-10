"Нужна операция": стало известно, как себя чувствуют пленные украинские моряки

Одному из украинских моряков-военнопленных, захваченных Россией в ноябре 2018 возле Керченского пролива, необходима операция.

Последние новости о состоянии моряков сообщил в эфире ObozTV Виктор Сорока, отец военнопленного Василия Сороки.

"Василию нужна еще одна операция. Он сейчас отказался от еще одной операции. Сказал: "Я не хочу здесь оперироваться, буду уже оперироваться в Украине". Другим двум (раненым. – Ред.) – Артеменко и Эйдеру – никакой помощи не оказывали" , – передал отец моряка.

По его словам, за почти восемь месяцев плена ребята эмоционально устали.

"Но наши семьи едут на суд, это поддержит их и даст возможность выдержать этот последний этап до их освобождения", – надеется он.

"Давление остается, но ребята держатся мужественно, на гордость родителям, на гордость всей Украине. Они верны присяге, верны своему воинскому долгу и офицерской чести", – подчеркнул Сорока.

Новости Парламентская ассамблея ОБСЕ признала захваченных украинских моряков военнопленными РФ

Ранее адвокат украинских моряков-военнопленных Николай Полозов рассказал ObozTV, что если Россия не освободит украинских моряков за 1-1,5 месяца, то дело может дойти до Генеральной ассамблеи ООН. Полозов не исключил, что западные страны могут принять против РФ новый, усиленный пакет санкций.

Украинские моряки в плену уже почти 8 месяцев twitter.com/nikolai_polozov

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