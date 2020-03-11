Новый начальник Одесской таможни: есть ли что скрывать господину Грибанову?

В начале марта сотрудникам Одесской таможни был представлен новый руководитель. Им стал победитель конкурса на замещение этой должности – Михаил Грибанов. "Человек из бизнеса, но с опытом работы на таможне" - именно так характеризовали Грибанова в Государственной таможенной службе. Однако на этом конкретика в отношении личности нового главного таможенника такого сложного региона, как Одесская область, заканчивалась.

OBOZREVATEL предлагает восполнить этот пробел – и знакомит своих читателей с личностью Михаила Грибанова чуть подробнее.

Михаил Грибанов

"С опытом работы"

О своем предыдущем опыте работы в таможенных органах и тем более – о причинах ухода с госслужбы сам Грибанов рассказывать не спешит. И, если верить журналисту-расследователю Евгению Плинскому, специализирующемуся как раз таки на коррупционных схемах на таможне – у него для этого есть свои причины. Плинский уверяет: Грибанов действительно работал в таможенной системе, в частности, при президенте Януковиче. Но весной 2012-го он умудрился вляпаться в громкий скандал с контрабандой. Тогда Грибанову удалось выйти сухим из воды – и его фамилия исчезла из дела. Правда, расплатиться за это, по информации журналиста, таможеннику пришлось должностью: его уволили якобы по согласию сторон.

Чем занимался Грибанов следующие 2,5 года – достоверно неизвестно. Но в 2015-м он создал свою фирму - ООО "Джием Консалт" - деятельность которой была в определенной степени связана со знакомой ему изнутри таможенной системой.

Кстати, связи в высоких властных кабинетах, о которых пишет Плинский, помогали Грибанову не раз. Предоставим слово самому журналисту.

"В течение 20182019 дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (постановление Шевченковского районного суда города Киева от 6 декабря 2019 года № 761/44073/19 и постановление Киево-Святошинского районного суда Киевской области от 26 ноября 2018 года №369/13612/18). Благодаря влиятельным провласным связям удалось решить вопрос о переквалификации этих дел", - пишет Плинский.

"Квартирный вопрос": чем владеет семья нового одесского таможенника?

Судя по декларации, очень удачным для господина Грибанова стало лето 2014 года. А конкретно – июль. 14 июля 2014 года он стал счастливым обладателем дома в селе Лесники под Киевом площадью 479 кв.м. Задекларированная стоимость недвижимости – 3 млн 824 тыс. 539 грн. При этом, в лучших традициях украинских чиновников дом Грибанов записал на жену. В тот же день госпожа Грибанова обзавелась еще и земельным участком в этом же селе – площадью в 1241 кв м с оценочной стоимостью чуть более миллиона гривен.

Есть у семьи Грибановых и недвижимость в оккупированном Крыму: квартира в Евпатории площадью 65 кв.м – с оценочной стоимостью 925 тысяч гривен.

А в декабре 2012-го, за три дня до Нового года только-только уволенный с таможни Грибанов сделал себе подарок "под елочку" - и купил квартиру в столице. За жилье площадью 89 кв м в Киеве, как пишет новоназначенный руководитель Одесской таможни в своей декларации, он отдал 891 тысячу гривен. При этом, зарегистрирован господин Грибанов с октября 2019-го не в своей квартире и не в доме, записанном на жену – а в столичной однушке, принадлежащей некоему Виктору Ящуку.

Согласно декларации, у Грибанова также есть автомобиль BMW 730LD 2017 года выпуска, приобретенная за 2 млн 962 тыс.грн. Пользуется он также записанным на жену Volkswagen jetta 2016 года.

"Человек из бизнеса": за что живет господин Грибанов?

Откуда же деньги на все это? С 2015-го Грибанов числился в ЕРДПОУ основателем и руководителем ООО "Джием Консалт", специализирующейся на "вспомогательной деятельности в сфере транспорта" - иными словами, как раскопали одесские журналисты, фирма Грибанова занимается предоставлением таможенно-брокерских услуг, констультациями в сфере таможенно-брокерского обслуживания, экспедициями грузов и т.д. Но победив в конкурсе на должность руководителя Одесской таможни он "устранил" конфликт интересов – и внес в ЕРДПОУ изменения: с 18 февраля 2020-го основателем и руководителем фирмы числится некто Геннадий Иванков.

Но вернемся к доходам новоназначенного главного таможенника Одесской области. Упомянутая фирма в прошлом году принесла ему аж 86 тысяч дохода. Еще 492 тысячу гривен Грибанов задекларировал в качестве дохода от "предпринимательской деятельности".

Чуть больше 2 млн грн Грибанов взял в кредит, на неработающую жену одесского таможенника также оформлена кредитная линия на 669 тысяч гривен. При этом, если верить декларации Грибанова, куда больше чем собственный бизнес супругам принесла торговля валютой: Грибанов задекларировал прибыль от проведения таких операций в размере 1 млн 722 тысячи гривен, его жена – 662,5 тысячи.

Кстати, есть у семьи Грибановых и сбережения: 22,5 тысячи евро, 29,5 тысячи долларов и 668 тысяч гривен. Оформлены сбережения преимущественно на жену и сына Грибанова.

"Влиятельные связи"

Еще до определения нового руководителя Одесской таможни проведение конкурса на эту должность вызывало немало вопросов. Упорно циркулировали слухи о "подтасовке" в определении пятерки финалистов, которые должны были отправиться на собеседование к главе ГТС Максиму Нефедову. Так, многие источники сообщали об умышленном "выбивании" из конкурса действующего на тот момент руководителя Одесской таможни Евгения Кодиса.

Евгений Кодис

Опыт работы в таможенных органах и впечатляющие результаты трехмесячного пребывания на посту, когда таможня под руководством Кодиса существенно увеличила количество протоколов нарушений, конфискованной контрабанды и выписанных штрафов, а также умудрилась выполнить завышенные плановые показатели по перечислениям в бюджет, не стали достаточным аргументом для того, чтобы дать Кодису продолжить процесс создания новой Одесской таможни. Ведь будущий победитель, как поговаривали еще тогда, был уже предопределен. И именно по этой причине, поговаривают, и было принято экзотическое решение закрыть "открытый конкурс" для представителей СМИ.

Облегчила задачу для руководства ГТС и людей, лоббировавших назначение в Одессу Грибанова, и война, объявленная Кодисом одному из главных контрабандистов региона (по определению Нефедова) Оресту Фирманюку. Ведь именно при Кодисе была заблокирована работа принадлежащего Фирманюку терминала "Бонд", приносящего ему миллионы. Так что избавиться от несговорчивого таможенника входило в интересы Фирманюка.

При этом, как пишет Плинский, убрать Кодиса и поставить на его место Грибанова было выгодно также экс-регионалу Андрею Киселеву. СМИ окрестили его "топ-конвертатором периода Януковича" и много писали о его тесном сотрудничестве с приближенным к беглому президенту Клименко. По информации Плинского, некогда Грибанов работал на Киселева.

"При Порошенко Киселева отодвинули от "обнала" и он сконцентрировался на своем бизнесе по реализации металлолома – корпорации "Укр Мет", под деятельность которой он и хочет получить своего ставленника на Одесской таможне в лице Грибанова. Одесса – главные ворота страны для импорта-экспорта металлолома. Грибанова к Нефедову завел и.о. Главы ГФС Денис Гутенко который, как и сам Грибанов работал в каких-то структурах Киселева", - пишет Плинский.

Как видим, благие намерения реформировать работу таможенных органов в очередной раз потерпели крах. По крайней мере, есть серьезные опасения, что на Одесской таможне после смены руководства все очень быстро вернется на круги своя.

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