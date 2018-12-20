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Александр Верум
Александр Верум
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''Новые неуловимые мстители'' или Фейковые греческие партизаны

1.1т

В условиях продолжающейся пятилетней открытой военной агрессии со стороны Российской Федерации в отношении Украины, последние стараются не отставать и в ведении "боевых действий" в информационном поле и, в отличии от периодических обострений/затуханий на линии разграничения, затишьем тут совсем и не пахнет.

Очередной набор инструментов "пропаганды" опять применен в отношении Мариуполя и рассчитан на среднестатистического гражданина для стимуляции последнего повторить весну 2014. На этот раз тематика не отличалась новизной. Речь идет о популяризации безымянных героев-подпольщиков никому не известного "Греческого антифашистского комитета", которые, судя по информационному ролику и сопровождающим его численным публикациям в Интернет-сети, в ночь с 3-го на 4-е ноября уничтожили подразделение полка "Азов" Национальной гвардии Украины (тот самый, который освободил город Мариуполь от боевиков "ДНР" в 2014-м). Цель "раскрутки" этой фейковой информации очевидна – разжигание межнациональной вражды с использованием представителей греческой национальности, коих в Мариуполе и окрестностях очень значительное количество, а также демонстрациях их якобы пророссийских взглядов.

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Чтобы убедится в обратном я попросил представителей Федерации греков Украины, а также одну из политических организаций, имеющих отношение к "Азову", прокомментировать ситуацию и статьи Интернет-сети. Результаты опроса однозначно подтверждают, что Мариуполь был, есть и будет украинским и никакие попытки дезинформации не заставят изменить это. Предлагаю убедиться в этом самим:

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Александр ВерумАлександр Верум
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УкраинаМариуполь
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ivanov vlad
ivanov vlad
Кацапы, вашим детям и внукам придется расхлёбывать то говно, что создали вы. Себе же в ущерб. У вас мозги есть?
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