В авто никто не выжил: в Чернигове произошла кровавая авария

На выезде из Чернигова произошла масштабная авария с участием легкового автомобиля Geely и микроавтобуса "Газель".

ДТП случилось 4 июля. По неизвестным пока причинам, водитель легковушки выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с бусом.

В этом происшествии погибли четыре человека. В результате удара на месте получили смертельные травмы водитель и две пассажирки Geely в возрасте 33-54 лет, сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе ГУНП Черниговской области.

"Позже, во время операции, скончалась 26-летняя пассажирка этого же легкового автомобиля", - сообщили в полиции.

Также травмы получил водитель и пассажир "Газели" - они были госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Как узнал OBOZREVATEL, мужчина, находившийся за рулем Geely, работал водителем в одном из благотворительных фондов.

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В Запорожской области МАЗ автомобильной роты ВЧ А 0709 из города Черкассы попал в ДТП. Водитель потерял управление, тягач без прицепа съехал в кювет и перевернулся на крышу. В результате аварии погиб старший сержант - водитель грузовика.

В Гороховском районе Волынской области 30-летний водитель Opel Vectra выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем (его марка неизвестна), под управлением 54-летнего жителя Львовщины. В результате водитель Opel скончался на месте происшествия.

В Виннице произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Caddy и внедорожника Toyota Land Cruiser. По данным полиции, водитель легковушки неожиданно начал разворачиваться, когда в него на полном ходу врезался внедорожник, двигавшийся сзади. На месте происшествия погиб 41-летний водитель Volkswagen, еще четверо пассажиров этого же авто, в том числе 7-летний ребенок, были госпитализированы.

Трагедией закончилась авария в поселке Юрьевка Днепропетровской области, где водитель ВАЗа сбил велосипедиста. В результате удара велосипедист получил травмы, несовместимые с жизнью.

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