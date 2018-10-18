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''Никто не проверяет'': всплыл скандальный нюанс с безопасностью в колледже Керчи

4.1тЧитать материал на украинском

В Керченском политехническом колледже никто не проверяет входящих через рамку металлоискателей.

Об этом рассказала вахтерша, которая дежурила в день теракта и звала на помощь после взрывов. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Life shot, (чтобы посмотреть, проскрольте до конца страницы).

"Просто показываешь студенческий и проходишь. Через рамку проходят все, они пищат. Все же с телефонами, ключами, так что никто никого не проверяет. Я думала сначала, что телевизор взорвался", – сообщила она.

Женщина отметила, что возле нее упал ребенок, к которому она кинулась. Но тут прогремел второй взрыв.

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"Я нажимала две кнопки, держала, сразу после второго взрыва прошла туда и нажала эти тревожные кнопки. Не сработали они, пожарная сигнализация сработала. А телефон уже не работал", - заявила она.

Женщина попросила студентов позвонить и вызвать помощь. Вахтерша также рассказала, что получила сквозное ранение ноги осколками.

Как сообщал OBOZREVATEL, теракт в Керчи произошел 17 октября. От рук 16-летнего подозреваемого Владислава Рослякова погиб 21 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами, и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в библиотеке.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
теракт
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Луговской Николай
Луговской Николай
Страшно-ведь там была не война,это был техникум с детьми!!!Родители! Присматривайтесь к детям,интересуйтесь ихней жизнью,помогайте им в нынешней гребаной жизни,где за деньги можно все,а без денег... лучше не жить!!!
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