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19 января • обновлено в 13:52
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Денис Казанский
Денис Казанский
Журналист, блогер Все статьи автора

Никогда еще гражданская война не была столь "гражданской"

3.3т

Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко:

"Мы публично говорим, что "ДНР" и "ЛНР" сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации".

Никогда еще гражданская война не была столь гражданской.

Этот же депутат не скрывает и дальнейших планов России по созданию "мощного пророссийского движения в Украине по примеру Донбасса", т.е. разорения еще нескольких украинских регионов и превращения их в непризнанное, нищее гетто.

Интересно, будет ли реакция украинского МИДа на это российское признание в оккупации ОРДЛО?

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Автор
Денис Казанский Денис Казанский
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма Война на Донбассе
Тег
Россия - страна-агрессор
Источник
Источник: Facebook Дениса Казанского
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Вот, БЛ, сейчас всё бросим и побежим объединяться, что бы стать частью лепрозория, клоаки, выгребной ямы, четвёртого рейха, которые ИНОГДА называют Россией )))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, Та проще бежать по протоптанной тропе бaндepлoгa...стoлб... мoгилa..другого пути у свiдoмо MAHДAйнутого бaндepлoгa нет и не будет!!!
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Нищее гетто это украина. А Донбассу украина обязательно будет завидовать
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Афанасьев Алексей, Та уже))) Честно ))) Это, ЖЕЖ, какое счастье привалило ДЛБам ,жить в этих бантустанах )))
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