"Ни на секунду не сомневались!" Президент МАУ отреагировал на признание вины Ираном

Президент "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне заявил, что в компании знали о том, что их самолет Boeing 737 в Тегеране (Иран) 8 января потерпел крушение не случайно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Так эксперт транспортной отрасли МАУ отреагировал на официальное заявление иранских властей относительно трагедии.

"Мы ни на одну секунду не сомневались в том, что наш экипаж и наш самолет не могли стать причиной этой жуткой, ужасной авиакастрофы", – написал он.

Евгений Дыхне отреагировал на признание вины Ираном в сбивании Boeing 737

Дыхне также поблагодарил всех "думающих и анализирующих" людей, которые разделяли с ними такое убеждение и продолжают это делать. Он подчеркнул, что для компании это очень важно.

"Это были наши лучшие ребята и девушки. Лучшие. Мы скорбим, и с нами скорбит без приувеличения весь мир. 167 загубленных человеческих жизней. 9 членов нашего экипажа. PS752", – подытожил президент МАУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Ирана Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!