МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Невиданное ''милосердие'': оккупанты Крыма изменили приговор Балуху

1.3тЧитать материал на украинском

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" изменил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

"При этом суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор, "учитывая положительную характеристику Владимира Балуха", - передает "Крым.Реалии".

Сам Балух в заседании "суда" не участвовал. Он отказался выйти из камеры, чтобы присоединиться к заседанию через видеосвязь.

Новости
Балух огласит завещание: стала известна дата

Невиданное ''милосердие'': оккупанты Крыма изменили приговор Балуху

Напомним, крымчанина Балуха задержала ФСБ России 8 декабря 2016 года из-за того, что он после аннексии полуострова вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от паспорта РФ.

Оккупанты обвинили мужчину в том, что он якобы хранил дома патроны и взрывчатку. Позже Балух сообщил, что ему подбросили боеприпасы с целью отомстить за проявление патриотизма.

19 марта Балух объявил голодовку, которая состоянием на 3 октября длится уже 198 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СИЗО Балух получил многочисленные побои печени, спины и головы. Состояние украинца резко ухудшилось, ему срочно нужна помощь независимых медицинских работников.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на OBOZREVATEL.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Владимир Балух
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
8
7
Смешно
0
Интересно
7
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
О какой аннексии речь, придурки?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пупкин Сережа
Пупкин Сережа
Семь месяцев не ест? Ужос. А в Мордоре судят иностранных граждан, да?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
А говорят в России суд не гуманный!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги