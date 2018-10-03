Невиданное ''милосердие'': оккупанты Крыма изменили приговор Балуху

Подконтрольный России "Верховный суд Крыма" изменил приговор украинскому политзаключенному Владимиру Балуху с 5 лет колонии общего режима до 4 лет и 11 месяцев.

"При этом суд не удовлетворил апелляцию защиты, но смягчил приговор, "учитывая положительную характеристику Владимира Балуха", - передает "Крым.Реалии".

Сам Балух в заседании "суда" не участвовал. Он отказался выйти из камеры, чтобы присоединиться к заседанию через видеосвязь.

Напомним, крымчанина Балуха задержала ФСБ России 8 декабря 2016 года из-за того, что он после аннексии полуострова вывесил украинский флаг и табличку "улица Героев Небесной сотни", а также отказался от паспорта РФ.

Оккупанты обвинили мужчину в том, что он якобы хранил дома патроны и взрывчатку. Позже Балух сообщил, что ему подбросили боеприпасы с целью отомстить за проявление патриотизма.

19 марта Балух объявил голодовку, которая состоянием на 3 октября длится уже 198 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СИЗО Балух получил многочисленные побои печени, спины и головы. Состояние украинца резко ухудшилось, ему срочно нужна помощь независимых медицинских работников.