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Живот был совершенно плоским! Девушка узнала о беременности на девятом месяце

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18-летняя фитоняшка Шафран Хеффер узнала, что она беременна на девятом месяце. При этом, у нее был плоский живот, и она занималась в спортивном зале. Оказалось, что плод находился ближе к позвоночнику, из-за чего его и не было видно.

Огромный живот появился тогда, когда акушерка переместила ребенка, сообщает Daily Record. Уже через шесть недель девушка родила мальчика.

Девушка с сыном Оскаром

Девушка с сыном Оскаром

Kennedy News and Media

Хеффер не знала, что вынашивает ребенка, пока мама не посоветовала ей обратится к врачу из-за странной белой линии на животе. Кроме этой линии, у девушки, не было никаких признаков беременности. Она по-прежнему занималась в зале, а отсутствие месячных списывала на прием лекарств.

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"Это был сюрприз для всех. Даже моя мама до последнего думала, что линия на моём животе — это пигментное пятно. Но на всякий случай я решила провериться. И акушерка за несколько минут развернула плод, и мой живот стал огромным", — рассказала новоиспеченная мать.

За несколько дней до того, как фитоняшка узнала, что находится в интересном положении.

За несколько дней до того, как фитоняшка узнала, что находится в интересном положении.

Kennedy News and Media

Все это время девушка чувствовала себя усталой и сонной, также она похудела на один размер. Врачи списывали такое состояние на дефицит витаминов.

"Честно говоря, я была в шоке. Когда я узнала, что беременна, мне было всего 17 лет. Я впала в депрессию и не знала, что мне делать. Но потом я поняла, что надо принять ситуацию. Я справлюсь со всем, и сейчас сын — моя главная любовь", — добавила Хеффер.

Беременная девушка

Беременная девушка

Kennedy News and Media

Девушка думала, что она умирает и не понимала, почему ее все раздражает.

"Врач до этого выписал мне таблетки и сказал, что у меня могут на время прекратиться месячные. А потом раз — и я родила мальчика", — сказала Хеффер.

Несмотря на патологию, у девушки родился здоровый малыш, которого назвали Оскаром.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании хирурги во время операции случайно кастрировали двухлетнего мальчика. У маленького пациента диагностировали неопустившееся яичко. Эта проблема решается хирургическим путем и риск осложнений минимален, однако, операция длилась два часа вместо обещанных 30 минут. После чего врачи сообщили родителям, что хирург перепутал яички и ребенок остался бесплоден.

Читайте все новости по теме "Здоровье" на OBOZREVATEL.

Темы
ЗдоровьеЗдоровье новорожденногоженское здоровьеБеременность
Место
Великобритания
Теги
беременностьспортздоровье
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