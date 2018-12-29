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''Необходимо инвестировать'': Аваков признался, где в Украине неконтролируемая граница

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В Киевской области существует около 200 километров практически неконтролируемой границы.

Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью инфорагентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что в безопасности нужно инвестировать средства.

"У нас в 150 км от Киева около 200 км практически неконтролируемой границы – речь идет о Чернобыльской зоне, топях и болотах. Не то, чтобы она была совсем неконтролируема, но тот мониторинг, который мы проводим сейчас, не сопоставим с уровнем безопасности, который мы считаем достаточным. И в такую безопасность необходимо инвестировать средства", – уточнил Аваков.

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Он также рассказал, что после воздвижения инфраструктурного проекта "Стена" в Харьковской области, ситуация с нарушителями на границе стала уязвимой в Сумской и Луганской областях.

Арсен Аваков и новое региональное управление Госпогранслужбы

Арсен Аваков и новое региональное управление Госпогранслужбы

Аваков / Twitter

"Надо понимать, что на каждом отрезке есть свои нюансы. В Сумской области местность очень лесистая и болотистая, соответственно, там нужны решения иного уровня: будут задействованы дроны, организованы специальные системы контроля, группы реагирования не только наземные, но и воздушные, и так далее", – добавил Аваков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине после завершения действия военного положения сохранили усиленные меры контроля на границе. В частности, запрещено въезжать на территорию страны мужчинам-россиянам до 60 лет, а также тщательно проверяются женщины.

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Темы
Новости Киева и Киевской области Чернобыльская зона
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина
Тег
пограничники
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
В который раз убеждаюсь,что Аваков - лишний человек в правительстве. Нет,не так...человек-вредитель.
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