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"Нефиг шастать!" Украинские снайперы устроили ад на Донбассе. Видеофакт

4.7тЧитать материал на украинском

Украинские снайперы на донецком направлении провели спецоперацию, в результате которой отправили террориста в так называемую "бригаду 200".

Видео разгрома показал на своей странице в Facebook украинский военный, участник ООС Александр Гром. "С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, бьет далеко, точно, и не дает никаких шансов. Не фиг шастать!" — написал он.

Пользователей сети восхитила блестящая работа украинских снайперов.

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"Нефиг шастать!" Украинские снайперы устроили ад на Донбассе. Видеофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано мощное видео с боевыми экипажами корабельно-катерного состава Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных Сил.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Гром, Штефан. Где прославленные украинские воины Залупко, Задрыщ, Пердяйко?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Ага. А потом опять сбор памперсов и сала для "загыблых та поранэных". :-)))
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