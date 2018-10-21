Недвижимость на миллионы и бизнес в Черногории: ректора КПИ поймали на лжи в декларации

Ректор Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского, председатель наблюдательного совета КП "Укроборонпром" Михаил Згуровский не указал в декларациях бизнес в Черногории, который ведет с сыном, продажу недвижимости и один из домов жены в США.

Об этом говорится в расследовании Ильи Лукаша для программы "ЦРУ" на "24 канале", сообщают "Наші гроші". В частности, Згуровский в декларации за 2017 указал 3 млн гривен дохода, дом на 287 кв м и участок на Крюковщине под Киевом, а также две машины и сбережения на 1,5 млн грн.

"Жена Згуровского Татьяна Померанцева является гражданкой США. Ее место работы - компания "Системный анализ и решения". Согласно декларации, Померанцева имеет дом на 150 кв м. в Калифорнии (США). Вместе с тем, жена отказалась предоставлять информацию о его стоимости. С помощью официальных американских реестров студенту КПИ Александру Сависько и журналистам удалось выяснить, что и Михаил Згуровский и его сын Александр Згуровский имели в США другие объекты недвижимости", – сказано в сообщении.

Михаил Згуровский

В частности, 5 мая 2016 года они продали два соседних земельных участка в округе Эскондидо в Калифорнии за $500 тысяч. 31 мая отец и сын продали соседний с участками дом на 300 квадратных метров за $840 тыс. При этом в декларации ректора такая информация отсутствует.

Александр Згуровский

Также журналисты выяснили, что Александр Згуровские продал в октябре 2017 года дом почти на 400 кв м за $659 тысяч в округе штата Калифорния – Лейксайд.

Татьяна Померанцева

"Подсчет доходов из декларации ректора показывает, что на покупку подобной недвижимости господину Згуровскому пришлось бы собирать средства более 10 лет. "ЦРУ" также выяснило, что Татьяна Померанцева с 2011 г.. является совладелицей уютного дома на 200 кв м на курорте Сан-Франциско, который сайты по продаже недвижимости оценивают почти в полмиллиона долларов. В декларации мужа дома тоже нет", - сказано в сообщении.

Кроме того, Михаил и Александр Згуровские являются соучредителями и совладельцами инвестиционно-строительной компании "Sky Development" в Черногории (г. Никшич), которая продает недвижимость в Балканских горах. Речь идет о миллионах евро.

Так, "Sky Development" имеет девять разрешительных документов на реконструкцию и строительство. В документах черногорского Министерства туризма компанию дважды называют инвестором строительных проектов, где застройщиком выступает "AG Project". Ее владелец Зоран Тодорович упоминается в документах как главный проектировщик компании "AG Infoplan". В декларации также нет информации о бизнесе ректора в Черногории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАПК выявило 13 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации и непредставление деклараций чиновников