Запрещенное оружие, провокации и три смерти: как прошла неделя в ООС

За период с 3 по 9 января в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 24 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия. Погибло трое украинских военнослужащих, ранения получили 9 бойцов.

Российские оккупанты не допускали наблюдателей ОБСЕ на неподконтрольные территории, грубо нарушали договоренности по разведению сил и не прекращали обстрелы даже на Рождество. Подробнее о главных событиях ООС – в материале OBOZREVATEL.

Главные события в зоне ООС с 3 по 9 января

В пятницу, 3 января, в район ООС пришла очередная партия гуманитарной помощи в рамках проекта "Помощь Восток". На этот раз ее получили в Попаснянской районной больнице, областном госпитале для ветеранов войны в Святогорске и в областной клинической больнице в Северодонецке.

Больницы в районе ООС получили новую партию гуманитарной помощи Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В субботу, 4 января, украинская сторона СЦКК зафиксировала вооруженное формирование РФ на оккупированной части Луганской области. "Вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают грубо нарушать Минские договоренности, размещая военную технику как с нарушением линий отвода, так и за пределами выделенных мест хранения вооружения", - сказано в отчете.

В частности, в районе н. п. Миусинск мини-БПЛА зафиксировал 7 единиц реактивных систем залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм), которые были размещены с нарушением линий отвода.

Налоговая полиция отчиталась о ликвидации 13 незаконных АЗС в районе ООС за последнюю неделю. 8 из них в Донецкой области, 5 - в Луганской.

В районе ООС ликвидированы незаконные АЗС Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

На КПВВ "Новотроицкое" обнаружена контрабандная партия сигарет. Мужчина "накачал" сигаретами шину.

На Донбассе выявили партию контрабандных сигарет Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В воскресенье, 5 января, погибли двое украинских военнослужащих из Хмельницкой области – Сергей Рацун и Сергей Дичек. 44-летний Сергей Рацун родом из города Славута, что в Хмельницкой области. Вследствие вражеского обстрела получил не совместимые с жизнью ранения. 48-летний Сергей Дичек с Волочиска Хмельницкой области, погиб при взрыве военного грузового автомобиля, в результате наезда на противотанковую мину.

Сергей Дичек и Сергей Рацун 5 Канал

В одном из магазинов Краматорска была обнаружена партия алкоголя без акцизных марок. Изъято порядка 1,5 тысяч литров контрабандного спиртного на сумму более полумиллиона гривен.

Новости Террористы убили украинского воина на Донбассе и подозрительно затихли

В Краматорске изъят контрабандный алкоголь Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В тот же день была выявлена нелегальная АЗС. Оперативниками описано более 19 тысяч литров бензина на сумму более 500 тысяч гривен.

Во вторник, 7 января, с Рождеством Христовым украинских воинов, несущих службу в районе ООС в Луганской области, поздравил министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Лучших из них он наградил денежными сертификатами, ценными подарками и наградным оружием.

Министр обороны поздравил воинов ВСУ с Рождеством Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В этот день на каждой позиции было традиционное рождественское блюдо – кутья. На большинстве из них – еще и 12 блюд.

В районе проведения АТО отметили Рождество Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

В четверг, 9 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Погибшим Героем оказался военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода старший солдат Николай Довженко. Ему было всего 23 года.

Николай Довженко погиб на Донбассе Цензор.нет

В отчете наблюдательной миссии ОБСЕ в очередной раз говорилось об отказе вооруженных формирований РФ в допуске на временно оккупированную территорию. На этот раз оккупанты не пропустили наблюдателей через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское (бывший Октябрь) на юге Донецкой области. Всего за месяц ОБСЕ зафиксировано более 60 незаконных ограничений.

На Приазовье вертолет Морской авиационной бригады обнаружил корабль береговой охраны ФСБ России, который занимался сбором разведданных. "После нескольких облетов над акваторией якорной стоянки, морские авиаторы заставили экипаж российского корабля отойти от украинского берега на соответствующее расстояние", - сообщили в штабе ООС.

На Приазовье обнаружен шпионский корабль ФСБ России Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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