Небо Украины под угрозой: генерал сообщил о критической ситуации

В Украине наблюдается плачевная ситуация с противовоздушной обороной, потому что большая часть ракет производилась в России.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, отметив, что Вооруженным силам приходится использовать старый парк. А часть ракет сняты с вооружения. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Безусловно, в Украине есть некоторый потенциал зенитных ракетных комплексов, и в первую очередь "Бук-М1" - в этом плане некоторые сдвиги, потому что небо страны надо защищать. Слава Богу, что противник не использует авиацию. А так, ситуация плачевная. Везде много проблем - и в сухопутных войсках, и особенно в военно-морских силах", – Уманец.

По его словам, касательно войск противовоздушной обороны в Украине существует много сложностей, которые связаны с тем, что государство не производило зенитно-ракетных комплексов.

"Все производство, вся научная база остались в Российской Федерации. Поэтому над этим вопросом следует задуматься. Однако руководство государства и сегодня не сильно торопиться эти комплексы хотя бы отремонтировать. Все упирается в механизмы принятия на вооружение этой техники, в том, что решение поставить эти комплексы в войска, прежде всего на фронт для использования, принимаются очень медленно. Существуют проблемы с порохом, с ракетами", – пояснил генерал-лейтенант.

Он отметил, что ракеты С-300 создавал Мытищинский завод под Москвой, а боеприпасы 125-го комплекса в Украине уже сняты с вооружения.

"Двухсоток" у нас уже и так давно нет. Но сейчас в Украине начались некоторые подвижки в этом плане. Что касается "трехсотки", то некоторые комплексы частично модернизированы. А что касается ракет - то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства Вооруженных сил. Дай Бог, чтобы дальше такое не повторилось", – резюмировал Уманец.

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