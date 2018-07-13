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Небо Украины под угрозой: генерал сообщил о критической ситуации

2.1тЧитать новость на украинском

В Украине наблюдается плачевная ситуация с противовоздушной обороной, потому что большая часть ракет производилась в России.

Об этом рассказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец, отметив, что Вооруженным силам приходится использовать старый парк. А часть ракет сняты с вооружения. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на OBOZREVATEL.

"Безусловно, в Украине есть некоторый потенциал зенитных ракетных комплексов, и в первую очередь "Бук-М1" - в этом плане некоторые сдвиги, потому что небо страны надо защищать. Слава Богу, что противник не использует авиацию. А так, ситуация плачевная. Везде много проблем - и в сухопутных войсках, и особенно в военно-морских силах", – Уманец.

По его словам, касательно войск противовоздушной обороны в Украине существует много сложностей, которые связаны с тем, что государство не производило зенитно-ракетных комплексов.

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"Все производство, вся научная база остались в Российской Федерации. Поэтому над этим вопросом следует задуматься. Однако руководство государства и сегодня не сильно торопиться эти комплексы хотя бы отремонтировать. Все упирается в механизмы принятия на вооружение этой техники, в том, что решение поставить эти комплексы в войска, прежде всего на фронт для использования, принимаются очень медленно. Существуют проблемы с порохом, с ракетами", – пояснил генерал-лейтенант.

Он отметил, что ракеты С-300 создавал Мытищинский завод под Москвой, а боеприпасы 125-го комплекса в Украине уже сняты с вооружения.

"Двухсоток" у нас уже и так давно нет. Но сейчас в Украине начались некоторые подвижки в этом плане. Что касается "трехсотки", то некоторые комплексы частично модернизированы. А что касается ракет - то мы используем старый парк, который остался на базах, складах. Вы знаете, что некоторые ракеты уже взлетели в воздух и не один раз благодаря "наивысшей степени" руководства государства и руководства Вооруженных сил. Дай Бог, чтобы дальше такое не повторилось", – резюмировал Уманец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенных сил Сергей Наев рассказал о возможности скорого завершения войны на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Дмитрий Уманец
Место
Украина
Объект
Вооруженные силы Украины
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Еще неделю назад, показывая старты древних москальских "Ураганов", улетевших потом неизвестно куда, свинопасы хвастались, что создали новейшие ракеты 105го поколения, аналогов которым нет во Вселенной, скакали за перемогу. Но, как всегда в стране победившего идиотизма, перемога сменилась на зраду.
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