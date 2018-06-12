"Фабрики" наемников: где в России готовят террористов

После февральского разгрома в Сирии наемников российской частной военной компании "Вагнер", все СМИ облетели истории о тихом хуторе Молькино, где бойцы Дмитрия Уткина проходят обучение перед отправлением в различные горячие точки.

Однако было бы наивным предпологать, что такой центр в России один. Просто о других местах подготовки боевиков журналисты не пишут или пишут крайне редко.

OBOZREVATEL собрал информацию о трех самых крупных центрах подготовки террористов и посмотрел, кто ими управляет.

Международный центр "Волк"

Как утверждает сайт организации, их филиалы расположены не только в России, но также в Венгрии, Сербии, Швейцарии, Италии, Германии, Греции и на Тайвани. Известно, что в 2016 году центр открыл представительство в Крыму, где с того времени регулярно проводятся сборы. В апреле "Волки" тренировались в Будапеште. Сборы проводились и в других европейских странах.

Непосредственным же руководителем центра является бывший десантник Денис Ряузов. В июне 2017 года он был внесен в санкционный список США.

Центр Кадырова в Гудермесе

В 2015 году глава республики Чечня Рамзан Кадыров объявил о том, что в скором времени в Гудермесе будет открыт "самый современный международный центр" по подготовке спецназа.

Фото на стадии строительства

"Комплекс еще не открылся, но работы ведутся по плану, и на завершение строительства потребуется не больше года. Очень важно, что мы говорим о международном уровне, то есть центр планируется масштабным и со всеми современными условиями для профессионального обучения по ведению воздушного, подводного, надводного и других видов боев. Мы готовы обучить спецназовцев не только для Чечни, но и для всей России, о чем уже ведутся серьезные переговоры с разными ведомствами. Как вы знаете, опыта у нас хватает - учить будут наши инструкторы, которые имеют за плечами хорошую практику", - рассказал российским журналистам Кадыров.

Кадыров не уточнил о каком именно "опыте" шла речь, однако можно предположить, что он имел в виду не только две чеченские кампании, но и войну в Украине, в которой его боевики уже тогда принимали активное участие.

Скриншот из кадастрового реестра

Впрочем, в 2016 году работы так и не закончили. Довести центр до ума обещают в 2018 году, но известно, что местные бойцы уже проходят там тренировки.

Центр "Партизан" в Петербурге

Еще одна база подготовки боевиков расположена на малой родине Путина - Санкт-Петербурге. Центр "Партизан" специализируется на подготовке диверсантов по специальной программе, что позволяет в короткие сроки обучить "курсантов" основным навыкам диверсионно-террористической деятельности.

В отличии от большинства других руководителей подобных центров, шеф "Партизана" Денис Васильев не скрывает, что готовит бойцов для войны на востоке Украины. Кроме того, он сам принимал участие в боях на стороне "Л/ДНР".

"При поддержке курса "Партизан" и Русского Имперского Движения прошла подготовка, экипировка и отправка очередной группы добровольцев в "Новороссию". С ними отправлено. медикаментов на 100 тысяч рублей. 25 радиостанций.4 Прибора ночного видения. 5 биноклей. оптические прицелы. 100 магазинов для ак 74. 50 разгрузочных жилетов. бронежилеты. комплектов формы 50 шт. Кроме этого продукты. Обувь. Плащ-палатки. И многое другое. Все дошло до адресата", - написал Васильев в одном из постов.

После выпуска из центра, бойцы назначаются на должности командиров ДРГ, где выполняют функции инструкторов в составе российских войск на Донбассе. По некоторым данным, за эти годы "Партизаны" подготовили уже 400 бойцов.

Другие центры

Впрочем, вышеописанные центры - это лишь капля в море. Не секрет, что верхушка РФ вербует и готовит бойцов по всей территории огромной страны. В частности, известно о центрах подготовки в Пскове, Таганроге, городе Шахты Ростовской области и в Московской области.

Россия давно уже поставила подготовку наемников на поток, решая таким образом сразу несколько проблем. Во-первых, пополнеяет редеющие ряды боевиков на востоке Украины, Абхазии, Осетии и Сирии. Во-вторых, избавляется от активной части мужского безработного населения.

Теперь вместо того, чтобы создавать проблемы Кремлю на местах, российские мужчины отправляются на войну - кто из желания заработать, а кто из идеологических побуждений: защитить "русский мир", спасти страдающее от рук американцев население в Сирии, поддержать братский народ Приднестровья и т.д. И кто скажет, что это не гениально?