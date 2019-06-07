Не стрелять в ответ: в ООС ответили на скандальное заявление Кучмы по Донбассу

Украинские военные на Донбассе не должны просить разрешения открывать огонь в ответ на обстрелы со стороны террористов "Л/ДНР".

Об этом заявил заместитель командующего ООС, руководитель безопасности группы Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на Донбассе генерал-майор Богдан Бондарь на брифинге в пятницу, 7 июня.

"Согласно распоряжению начальника Генштаба, главнокомандующего, командующему ОС и командирам бригад разрешается самостоятельно применять технику и вооружение в случае угрозы жизни или потери территории", - сказал Бондарь.

"После этого не проводится каких-то карательных мер, разборок, так как от этого зависит жизнь и здоровье наших военнослужащих, от этого зависит, в том числе, моральный климат в коллективах, которые выполняют боевые задачи", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава украинской делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма заверил, что новые договоренности о "режиме тишины" на Донбассе должны содержать норму "не стрелять в ответ".

При этом председатель ВР Андрей Парубий заявил, что заявление о том, что ВСУ не должны открывать огонь в ответ на обстрелы террористов на Донбассе, приведет к капитуляции, а не к миру.

Из-за высказывания Кучмы разгорелся скандал, однако позже выяснилось, что военные не получали "жесткого запрета из Киева на работу артиллерии, если есть хоть какая-то угроза жизни военных", и "как работали, так и работают".

Позже Кучма объяснил свое скандальное заявление по стрельбе на Донбассе. Он подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

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