"Не говорите маме": всплыли новые факты о ДТП с Зайцевой

В Харькове подозреваемая в деле о смертельном ДТП Алена Зайцева в день аварии ехала без прав и просила полицию не говорить об этом ее маме.
Детали ДТП стали известны 30 мая во время заседания Киевского райсуда в г. Харькове, пишет "057.ua".
На видео с бодикамер полицейских зафиксировано, как Зайцева на месте ДТП просит полицию не снимать ее. Также на записи подтверждается, что девушка не имела при себе водительских прав и в диалоге с полицией попросила не говорить об этом ее маме.
Кроме этого, адвокат защиты предоставил суду доказательства, что Зайцева принимала препарат "Пенталгин" (анальгетик).
Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда
057.ua
Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда
057.ua
Сообщается также, что суд постановил вызвать автомеханика в качестве свидетеля, чтобы расшифровать материалы дела и установить, на какой скорости ехал Lexus подозреваемой.
Кроме того, во время судебного заседания прокурор попросил продлить срок удерживания под стражей, который заканчивается 1 июня, еще на 60 дней.
Как писал OBOZREVATEL, родные погибшего в страшной аварии в Харькове Александра Евтеева не верят в то, что виновных в трагедии действительно накажут.
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