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"Не говорите маме": всплыли новые факты о ДТП с Зайцевой

9.3тЧитать новость на украинском

В Харькове подозреваемая в деле о смертельном ДТП Алена Зайцева в день аварии ехала без прав и просила полицию не говорить об этом ее маме.

Детали ДТП стали известны 30 мая во время заседания Киевского райсуда в г. Харькове, пишет "057.ua".

На видео с бодикамер полицейских зафиксировано, как Зайцева на месте ДТП просит полицию не снимать ее. Также на записи подтверждается, что девушка не имела при себе водительских прав и в диалоге с полицией попросила не говорить об этом ее маме.

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Кроме этого, адвокат защиты предоставил суду доказательства, что Зайцева принимала препарат "Пенталгин" (анальгетик).

Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда

057.ua

Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда

057.ua

Сообщается также, что суд постановил вызвать автомеханика в качестве свидетеля, чтобы расшифровать материалы дела и установить, на какой скорости ехал Lexus подозреваемой.

Кроме того, во время судебного заседания прокурор попросил продлить срок удерживания под стражей, который заканчивается 1 июня, еще на 60 дней.

Как писал OBOZREVATEL, родные погибшего в страшной аварии в Харькове Александра Евтеева не верят в то, что виновных в трагедии действительно накажут.

Читайте все новости по теме "ДТП в Харькове на Сумской" на Обозревателе.

Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
УкраинаХарьков
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