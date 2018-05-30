"Не говорите маме": всплыли новые факты о ДТП с Зайцевой

В Харькове подозреваемая в деле о смертельном ДТП Алена Зайцева в день аварии ехала без прав и просила полицию не говорить об этом ее маме.

Детали ДТП стали известны 30 мая во время заседания Киевского райсуда в г. Харькове, пишет "057.ua".

На видео с бодикамер полицейских зафиксировано, как Зайцева на месте ДТП просит полицию не снимать ее. Также на записи подтверждается, что девушка не имела при себе водительских прав и в диалоге с полицией попросила не говорить об этом ее маме.

Кроме этого, адвокат защиты предоставил суду доказательства, что Зайцева принимала препарат "Пенталгин" (анальгетик).

Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда 057.ua

Алена Зайцева и Геннадий Дронов на заседании суда 057.ua

Сообщается также, что суд постановил вызвать автомеханика в качестве свидетеля, чтобы расшифровать материалы дела и установить, на какой скорости ехал Lexus подозреваемой.

Кроме того, во время судебного заседания прокурор попросил продлить срок удерживания под стражей, который заканчивается 1 июня, еще на 60 дней.

Как писал OBOZREVATEL, родные погибшего в страшной аварии в Харькове Александра Евтеева не верят в то, что виновных в трагедии действительно накажут.