''Не дали одеяла, кричали'': пострадавшая от падения полки пассажирка рассказала об ужасах ''Укрзалізниці''

Пассажирка поезда №357К Киев — Рахов Надежда Полякова, на которую в вагоне упала верхняя полка, рассказала, что медики вынесли ее из вагона на мороз без верхней одежды, при этом сотрудники "Укрзалізниці" не дали ей одеяла.

Об этом женщина заявила в комментарии "20 хвилин. Тернопіль". "Меня вынесли из поезда на снег с морозом только в футболке. Я просила меня укрыть, у меня все болело, было очень холодно", — сказала Полякова.

Она добавила, что ей повезло, что полка упала под углом и удар пришелся на ноги и бедра, а не верхнюю часть тела.

"Слава богу, что не на голову, ведь последствия могли быть гораздо хуже. Кстати, мои друзья, которые ехали вместе со мной, вызвали начальника поезда, начали ему говорить, что упала полка. А он сказал, что она исправна, кричал, что вызовет полицию. Это неприятно", — рассказала пострадавшая.

Надежда Полякова te.20minut.ua

Как отметил сын Поляковой Александр, который находится вместе с ней в больнице, с "Укрзалізницею" общалась в интернете его сестра, однако непосредственно с пострадавшей никто не связывался.

"Приезжали люди, которые назвались представителями "УЗ", но удостоверений мы не видели. Взяли объяснение для внутреннего расследования и поехали. На этом все закончилось. Со мной или с мамой никто больше не связывался, так как это сделала страховая компания. Также у нас были правоохранители, взяли показания, мы написали заявление", — уточнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Надежда Полякова в результате инцидента получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

Пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником поезда и проводником, в котором говорится: все было исправно, а на женщину упала только пассажирка (без полки).