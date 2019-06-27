Называл "скотом" и бил палкой: вскрылась правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".
О том, как жила семья, рассказали в эфире программы "Говорить Україна" жители Ивановки на Одесщине, где и произошла трагедия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Я держала контейнер на рынке, мы были рядом, я все слышала… Он (отец Николая, – Ред.) вечно их унижал, обзывал, он даже бил их. Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила", –поделилась местная жительница Анна Зборовчук.
Даша Лукьяненко
По ее словам, отец не раз допускал грубые выражения в сторону сыновей: называл их "сволочью", "скотами" и "падлами", а также угрожал убить.
Еще одна знакомая семьи Анжелика Кришталь подтвердила, что издевательства действительно имели место. Девушка рассказала, что в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата.
Родители убийцы Даши Лукьяненко
скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 июня в Ивановском районе Одесской области пропала 11-летняя Дарья Лукьяненко. Девочка пошла на занятия в танцевальный кружок и не вернулась домой.
Ребенка круглосуточно искали полтысячи человек: полиция, Нацгвардия, кинологи, спасатели, волонтеры, водолазы и пилоты.
19 июня было найдено тело Дарьи. Сотрудники полиции извлекли голый труп из выгребной ямы в доме ее соседа.
Подозреваемого – 22-летнего Николая Тарасова – задержали.
В своих первоначальных показаниях Тарасов сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Ее тело он бросил в яму, а вещи облил бензином и сжег. По версии следствия, убийство было совершено на сексуальной почве.
21 июня прошли похороны 11-летней Дарьи.
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