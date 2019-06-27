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Называл "скотом" и бил палкой: вскрылась правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

8.4тЧитать материал на украинском

Родители подозреваемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова били детей палкой и называли "сволочью" и "скотом".

О том, как жила семья, рассказали в эфире программы "Говорить Україна" жители Ивановки на Одесщине, где и произошла трагедия. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я держала контейнер на рынке, мы были рядом, я все слышала… Он (отец Николая, Ред.) вечно их унижал, обзывал, он даже бил их. Год назад дети были уже взрослые, Колю мы вот этого не видели, а старший, он им помогал. Он его палкой перетянул, и так ребенок шел через весь базар с палкой. Он вечно их паскудил, бил, мама даже слова не говорила", –поделилась местная жительница Анна Зборовчук.

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Даша Лукьяненко

Даша Лукьяненко

По ее словам, отец не раз допускал грубые выражения в сторону сыновей: называл их "сволочью", "скотами" и "падлами", а также угрожал убить.

Еще одна знакомая семьи Анжелика Кришталь подтвердила, что издевательства действительно имели место. Девушка рассказала, что в Ивановке ходили слухи о том, что родители могли даже развращать Николая и его брата.

Родители убийцы Даши Лукьяненко

Родители убийцы Даши Лукьяненко

скриншот из видео

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Тема
Даша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщине
Место
Украина
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