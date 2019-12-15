"Альянс активно интересуется": полковник ВСУ рассказал, чем Украина полезна НАТО

НАТО активно использует опыт Украины, который она применяла при отражении агрессии России, и детально анализирует тактику, применяемую РФ на Донбассе.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил полковник Генерального штаба ВСУ Геннадий Коваленко, который в течение четырех месяцев работает в стратегическом командовании Альянса по трансформации в американском штате Вирджиния.

"Мы находимся сейчас в такой ситуации, что мы можем со своей стороны делиться информацией, тем опытом, который мы имеем при отражении агрессии. Например, НАТО достаточно активно интересуется вопросами применения средств радиоэлектронной борьбы на востоке Украины со стороны России", – рассказал военный.

"В последнее время прослеживается тенденция в НАТО возврата от высокотехнологичных видов вооружения к анализу конвенционных боевых действий с учетом тактики, применяемой Российской Федерацией на востоке нашей страны, и довольно интересно наблюдать за теми изменениями, которые происходят в НАТО с учетом опыта, который есть у нас", – добавил он.

По словам Коваленко, все больше внимания, к примеру, уделяется средствам артиллерии. Также недавно по итогам Лондонского саммита было принято решение определить готовность конвенционных подразделений вооруженных сил государств-членов НАТО к отражению агрессии в странах Балтии и Польше.

Он также добавил, что украинские штабные процедуры – "планировочные, процедуры принятия решений – практически совпадают с натовскими подходами".

На вопрос о том, как военный оценивает готовность НАТО к членству Украины в Альянсе, Коваленко ответил, что лично абсолютно поддерживает евроатлантический курс страны.

"На вопрос политической готовности – не могу сказать ни "да", ни "нет". На оперативном уровне, считаю, абсолютно НАТО готова воспринимать Украину с ее опытом, с подготовкой и с ее вооруженными силами", – отметил он.

Геннадий Коваленко Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее парламент принял Постановление о Заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – обретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора" №2327. "За" проголосовали 284 народных депутата.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!