Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

"НАТО готовит заключенных": "агент" СБУ "сдал" украинских диверсантов в "ЛНР"

3.8т Читать материал на украинском

Инструкторы из стран-членов НАТО якобы занимались боевой подготовкой заключенных, находившихся в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области.

Об этом на своем сайте сообщило так называемое Министерство госбезопасности "ЛНР" со ссылкой на некого агента СБУ Егора Гетьмана. По словам террористов, боевой подготовкой заключенных занимались инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши.

"Ответственным за боевую подготовку Гетьмана был назначен подполковник с позывным "Хама". На протяжении полугода агент получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки", – добавили в "министерстве".

Егор Гетьман

Егор Гетьман

Террористы отметили, что особое внимание инструкторы уделяли минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты "ЛНР".

Новости
"Денег на асфальт нет": блогер показал катастрофическую ситуацию с дорогами "ЛНР"

Ранее, 22 августа, в "ЛНР" сообщили о поимке агента СБУ Егора Гетьмана, который, по данным террористов, был заброшен в "республику" для диверсионно-разведывательной деятельности. На допросе Гетьман якобы рассказал, как украинские силовики вербуют граждан и кто его склонил к сотрудничеству.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил, что за ликвидацией известных террористов "ДНР" Гиви и Моторолы якобы стоит его бывшее ведомство и Силы специальных операций ВСУ.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
38
55
Смешно
5
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Это фиаско, братан! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...