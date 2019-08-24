"НАТО готовит заключенных": "агент" СБУ "сдал" украинских диверсантов в "ЛНР"

Инструкторы из стран-членов НАТО якобы занимались боевой подготовкой заключенных, находившихся в исправительной колонии №40 в городе Дрогобыч Львовской области.

Об этом на своем сайте сообщило так называемое Министерство госбезопасности "ЛНР" со ссылкой на некого агента СБУ Егора Гетьмана. По словам террористов, боевой подготовкой заключенных занимались инструкторы из США, Великобритании, Канады и Польши.

"Ответственным за боевую подготовку Гетьмана был назначен подполковник с позывным "Хама". На протяжении полугода агент получал навыки огневой, физической, тактической и боевой подготовки", – добавили в "министерстве".

Егор Гетьман

Террористы отметили, что особое внимание инструкторы уделяли минно-взрывному и диверсионно-подрывному делу, ведению боя в составе разведывательно-диверсионных групп, а также топографии с использованием карты "ЛНР".

Ранее, 22 августа, в "ЛНР" сообщили о поимке агента СБУ Егора Гетьмана, который, по данным террористов, был заброшен в "республику" для диверсионно-разведывательной деятельности. На допросе Гетьман якобы рассказал, как украинские силовики вербуют граждан и кто его склонил к сотрудничеству.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров, который сбежал в Россию, заявил, что за ликвидацией известных террористов "ДНР" Гиви и Моторолы якобы стоит его бывшее ведомство и Силы специальных операций ВСУ.

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