Наступление россиян под Золотым: террористы "ЛНР" нагло обвинили Украину

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом бое под Золотым Объединенные силы. С этой целью они вбросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции "ЛНР" Якова Осадчего.

Роликом оккупантов поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В нем Осадчий лживо заявил, что российские войска якобы не шли в наступление на Донбассе и обвинил в обострении обстановки ВСУ. По его словам, 18 февраля в 6:00 украинская диверсионная группа в составе 10 человек якобы выдвинулась в направлении позиций боевиков в районе Голубовского и подорвалась на минном поле.

Бой в Золотом "РБК-Украина"

"В результате чего не менее двух человек погибли и трое были ранены. С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93 бригады ВСУ отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам "ЛНР" – Голубовскому, Сокольниках, Донецкому и Смелому", – соврал террорист Осадчий.

Кроме того, он заявил, что оккупантам якобы удалось сбить беспилотник ВСУ, с которого велась корректировка огня.

Однако на фейки боевиков "ЛНР" тут же отреагировали в штабе ООС, раскрыв истинную цель подобных вбросов.

"Проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией", – заявили защитники Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!