Наступление россиян под Золотым: террористы "ЛНР" нагло обвинили Украину

Террористы "ЛНР" попытались обвинить в кровавом бое под Золотым Объединенные силы. С этой целью они вбросили в информационное пространство видео с фейковыми заявлениями "официального представителя народной милиции "ЛНР" Якова Осадчего.
Роликом оккупантов поделился на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
В нем Осадчий лживо заявил, что российские войска якобы не шли в наступление на Донбассе и обвинил в обострении обстановки ВСУ. По его словам, 18 февраля в 6:00 украинская диверсионная группа в составе 10 человек якобы выдвинулась в направлении позиций боевиков в районе Голубовского и подорвалась на минном поле.
Бой в Золотом
"РБК-Украина"
"В результате чего не менее двух человек погибли и трое были ранены. С целью эвакуации убитых и раненых с места подрыва командованием 93 бригады ВСУ отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам "ЛНР" – Голубовскому, Сокольниках, Донецкому и Смелому", – соврал террорист Осадчий.
Кроме того, он заявил, что оккупантам якобы удалось сбить беспилотник ВСУ, с которого велась корректировка огня.
Однако на фейки боевиков "ЛНР" тут же отреагировали в штабе ООС, раскрыв истинную цель подобных вбросов.
"Проиграв на поле боя, враг решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. Все содержание вражеского заявления свидетельствует о растерянности и потере контроля над ситуацией", – заявили защитники Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
утром 18 февраля вооруженные формирования РФ пошли в атаку на Донбассе.
В результате боя ВСУ понесли тяжелые потери. Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения.
В сети начали появляться видео адских боев на Донбассе, вспыхнувших из-за внезапного наступления России на Донбассе 18 февраля.
В пресс-центре ОТГ "Север" подтвердили прорыв террористов через линию разграничения в районе н.п. Ореховое и рассказали, что в ходе ожесточенных боев на Донбассе ВСУ действительно понесли потери.
Позже появилась информация о том, что бой под Золотым завершился после 10:00. ВСУ дали достойный отпор врагу.
У оккупантов один погибший, пять – тяжело раненых. Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.