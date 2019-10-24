"Наступить на грабли": Бабченко высказался о разведении сил на Донбассе

Журналист Аркадий Бабченко заявил, что не верит в успех разведения сил вдоль линии разграничения на Донбассе.

Он напомнил о том, что предыдущие попытки разведения сил, которых было 18, не увенчались успехом. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Что с разведением сил на Донбассе? Насколько я помню, силы разводили 18 раз. Если 18 раз не хватило, ну, попробуйте в 19-й раз наступить на те же грабли. Может быть, в этот раз что-то и получится", – заметил журналист.

Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой, сказал журналист Instagram uaf_general_staff

"Хотя, я в этом сильно сомневаюсь. Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании 15 октября не смогла договориться о разведении войск. Главная причина – нарушение российско-террористическими войсками режима тишины. На той же встрече Украина предложила развести войска еще в 4 районах Донбасса, помимо уже согласованных Золотого и Петровского.

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