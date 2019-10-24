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24 октября • обновлено в 12:06
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"Наступить на грабли": Бабченко высказался о разведении сил на Донбассе

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Журналист Аркадий Бабченко заявил, что не верит в успех разведения сил вдоль линии разграничения на Донбассе.

Он напомнил о том, что предыдущие попытки разведения сил, которых было 18, не увенчались успехом. Об этом он сказал в блоге OBOZREVATEL.

"Что с разведением сил на Донбассе? Насколько я помню, силы разводили 18 раз. Если 18 раз не хватило, ну, попробуйте в 19-й раз наступить на те же грабли. Может быть, в этот раз что-то и получится", – заметил журналист.

Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой, сказал журналист

Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой, сказал журналист

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"Хотя, я в этом сильно сомневаюсь. Если делать одно и то же 18 раз, вряд ли в 19-й раз результат будет какой-то другой", – сказал он.

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Как писал OBOZREVATEL, Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию конфликта на Донбассе на заседании 15 октября не смогла договориться о разведении войск. Главная причина – нарушение российско-террористическими войсками режима тишины. На той же встрече Украина предложила развести войска еще в 4 районах Донбасса, помимо уже согласованных Золотого и Петровского.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт Мирные переговоры в Минске
Персона
Аркадий Бабченко
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Serov Oleg
Serov Oleg
подайте аркаше на пиво,плять....и,ведь подают...
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Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
Жыдохач щеневмерлый Бабуенко верит только в раздвижение собственных булок.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это который сдох?
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Обломов Гоша, сироткины, клизмы - пригожинские тролли на дежурстве, зарабатывают копеечку на блин с лопаты..
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Сироткин Андрюха, ...........Да , теперь воздух в Киеве портит.
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