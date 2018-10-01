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''Наступили на растяжку'': выживший при взрыве в Горловке мальчик обвинил ''ДНР''

2.8тЧитать материал на украинском

Выживший после взрыва в оккупированной Горловке мальчик, трое товарищей которого погибли, рассказал, что они зацепили растяжку "ДНРовцев".

10-летний Дмитрий Тулуп дал местным СМИ комментарий, видео которого размещено в открытом доступе. По словам пострадавшего, его друзья учились в школе №30.

"Мы увидели тропинку, вытоптанную людьми, скорее всего, "ДНРовскими вооруженными силами", мы пошли по этой тропинке. Там раз, два, три, четыре… очень много тропинок было. Мы не захотели выбирать, мы пошли прямо, как и раньше шли", - рассказал мальчик. Он добавил, что компания уже ходила той дорогой накануне.

Новости
Лежат тела: в сеть слили видео с погибшими в Горловке детьми. Кадры 18+

Дмитрий Тулуп

Дмитрий Тулуп

"Это был взрыв на растянутой мине, на растяжке. Либо это были две мины, либо две гранаты. А когда они взрываются, будет не два "бабах", а один мощный. Вот и произошло такое", - добавил школьник.

Отмечается, что в мальчика попал осколок - он влетел в руку и прошел насквозь.

Как писал OBOZREVATEL, террористы цинично отреагировали на гибель детей в Горловке. "Это несчастье могло произойти где угодно и с кем угодно", - уверяют боевики.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Объекты
детисмертьвзрывтеррористы "ДНР"ДНРНовости Донбасса
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
-- "Так а где он говорит. что это ДНРовская растяжка? Опять Обозреватель соврал!!!. Он рассказывает ,что растяжка была установлена на тропинке вытоптанной ДНРовцами, А это как говорят в Одессе две большие разницы,кто то вытаптывает тропинки .а кто то на них растяжки устанавливает, и скорее всего не то кто их вытоптал и ими пользуется.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ночью кутаюсь в пальто, кровь по жилам стынет, Греться нечем, но зато — слава Украине! Друг вернулся из АТО без ножонки правой, И не крикнет вслед никто: «Инвалиду слава!» Нет работы, стал завод — по какой причине? Одурачили народ — слава Украине! Не жируют старики нынче в магазине, Спички, соль, пакет муки — слава Украине! Все министры — на подбор, беглые грузины, С ними — дядька Черномор, гордость Украины. Повылазили на свет бывшие изгои, Нет, не станет этот гнус для меня героем. И кружится над зверьём в чёрных балаклавах Троекратное жлобьё: «Слава! Слава! Слава!» Представляю иногда жуткую картину, Украина — «це игра», шоу за витриной. Где ведущий — шоумен, от запоя синий, Повторяет каждый день: «Слава Украине!» Довели страну до жопы, предали Руине, И сказали: «Це — Европа. Слава Украине!»
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Nikola Igor
Nikola Igor
Андрей!!! Не обращайте внимания на кацапского гея,маскирующего под нормального еврея. У него уже не очко,а скважина.
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Болтовский Андрей
Болтовский Андрей
Цимельман Филя, это твоя русн покореженая на Донбассе НАХУЙ не нужна в сортирной Родине-Параше !
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