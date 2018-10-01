''Наступили на растяжку'': выживший при взрыве в Горловке мальчик обвинил ''ДНР''

Выживший после взрыва в оккупированной Горловке мальчик, трое товарищей которого погибли, рассказал, что они зацепили растяжку "ДНРовцев".

10-летний Дмитрий Тулуп дал местным СМИ комментарий, видео которого размещено в открытом доступе. По словам пострадавшего, его друзья учились в школе №30.

"Мы увидели тропинку, вытоптанную людьми, скорее всего, "ДНРовскими вооруженными силами", мы пошли по этой тропинке. Там раз, два, три, четыре… очень много тропинок было. Мы не захотели выбирать, мы пошли прямо, как и раньше шли", - рассказал мальчик. Он добавил, что компания уже ходила той дорогой накануне.

Дмитрий Тулуп

"Это был взрыв на растянутой мине, на растяжке. Либо это были две мины, либо две гранаты. А когда они взрываются, будет не два "бабах", а один мощный. Вот и произошло такое", - добавил школьник.

Отмечается, что в мальчика попал осколок - он влетел в руку и прошел насквозь.

Как писал OBOZREVATEL, террористы цинично отреагировали на гибель детей в Горловке. "Это несчастье могло произойти где угодно и с кем угодно", - уверяют боевики.