"Настреляли кучу": создана эпическая реконструкция обороны донецкого аэропорта

Блогер Джон Смит создал эпическую реконструкцию обороны донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня.

Он показал ролик на своей странице в Facebook. Кадры отражают всю историю героизма украинских "киборгов".

"Орде хотелось сломить символ, и ДАП превратился в точку на карте, где они лезли, как тараканы, а нам удобно было их отстреливать. Как результат, мы их настреляли кучу, они же получили лишь груду развалин", - подчеркнул он в описании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное видео из старого терминала донецкого аэропорта, которое было снято его защитниками в ноябре 2014 года.