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"Настреляли кучу": создана эпическая реконструкция обороны донецкого аэропорта

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Блогер Джон Смит создал эпическую реконструкцию обороны донецкого аэропорта, которая длилась 242 дня.

Он показал ролик на своей странице в Facebook. Кадры отражают всю историю героизма украинских "киборгов".

"Орде хотелось сломить символ, и ДАП превратился в точку на карте, где они лезли, как тараканы, а нам удобно было их отстреливать. Как результат, мы их настреляли кучу, они же получили лишь груду развалин", - подчеркнул он в описании.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали архивное видео из старого терминала донецкого аэропорта, которое было снято его защитниками в ноябре 2014 года.

Читайте все новости по теме "Бои за донецкий аэропорт" на Обозревателе.

Темы
Бои за донецкий аэропортРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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