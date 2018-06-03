Нашли обнаженной: на Днепропетровщине сверстник изнасиловал и убил семиклассницу

На Днепропетровщине в субботу, 2 июня, была изнасилована и убита ученица 7-го класса.

Ее обнаженный труп с признаками насильственной смерти был обнаружен в лесопосадке рядом с поселком, сообщает первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Указано, что в полицию обратилась молодая женщина, которая сообщила об исчезновении ее несовершеннолетней дочери, 2004 г.р., ученицы 7-го класса. Было установлено, что ребенок был в местном клубе, потом ее никто не видел.

Вечером стало ясно, что ребенка убили. "По результатам осмотра места происшествия, можно сказать, что девушка, вероятно, была изнасилована", - говорится в сообщении.

Утром 3 июня полицией был установлен подозреваемый - это парень на год старше убитой.

"Только за май количество малолетних и несовершеннолетних детей, ставших объектами изнасилования и удовлетворения половой страсти неестественным способом росла каждый день", - обращает внимание Аброськин.

При этом он описал самые жуткие случаи, которые произошли незадолго до этого.

"К сожалению, в нашем обществе, является доминирующая позиция - лучше замолчать, чем сказать.Так не должно быть, дети должны с детства привыкать жить в обществе, где за совершение преступлений в отношении детей жестко наказывают... Все причастные к половым насильственных действий над детьми, которые были осуждены, должны быть известны обществу", - подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года на Тернопольщине 16-летний парень изнасиловал восьмилетнего мальчика, который мешал ему рыбачить.